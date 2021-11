FreeBritney venceu. A tutela de Britney Spears terminou, decidiu o tribunal

Bastaram parcos minutos para se conhecer a decisão da juíza Brenda Penny sobre o fim da tutela que dominava, há quase 14 anos, a vida pessoal e profissional de Britney Spears: “já não é necessária”, disse a magistrada, citada pelo The New York Times.

A audiência, que decorreu no Tribunal Stanley Mosk, em Los Angeles, à porta fechada, começou pouco depois das 13h30 em Los Angeles (21h30, em Lisboa), e cerca de meia hora depois soube-se a decisão

A juíza Brenda Penny disse que a tutela que supervisionou a vida pessoal e as finanças da cantora deveria ser terminada com efeito imediato, dispensando a avaliação psiquiátrica que habitualmente se realiza nestes casos, mas da qual a artista tinha pedido dispensa, uma vez que a própria tutela, explicou a magistrada, tinha sido decidida de forma voluntária, em 2008.

No entanto, o diferendo entre Britney Spears e o pai não deverá ficar por aqui. Primeiro, porque o curador profissional indicado pelo tribunal em Setembro, John Zabel, continuará a trabalhar para resolver “preocupações financeiras em curso relacionadas”. Depois, porque o advogado da cantora, Matthew Rosengart, continua a insistir que o progenitor seja investigado por suspeita de má gestão.

Enquanto isso, nas ruas em torno do edifício do tribunal, muitos fãs da artista reuniram-se na esperança de que hoje fosse o dia em que era decretado o fim da tutela a que Britney Spears estava sujeita. E a espera deu frutos, com a multidão a celebrar.

No início do dia, no Instagram, o namorado de Britney, o actor Sam Asgari, partilhou um vídeo da cantora com uma T-shirt onde se lê “#FreeBritney - É um movimento de direitos humanos”.

Entretanto, o apoio a Britney não está a acontecer apenas à porta do tribunal. Pelas redes são vários os anónimos que festejam a novidade, mas também muitos famosos.