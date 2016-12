Não, Britney Spears não morreu

O ano de 2016 continua a ser negro para o mundo da música com a morte, no domingo, do cantor britânico George Michael. No entanto, é falsa a informação posta a circular nas últimas horas nas redes sociais sobre a suposta morte de Britney Spears.

PUB

O boato foi lançado através da conta oficial da Sony Music Global no Twitter, no que se presume ter sido um ataque informático. Momentos depois, um tweet a partir da conta oficial de Bob Dylan na mesma rede lamentava a suposta morte da estrela pop. Em ambos os casos, as mensagens tinham um tom informal, com recurso a emojis.

Cerca das 14h (hora de Portugal continental), as mensagens que apareceram na conta da Sony Music Global já não se encontravam disponíveis, mantendo-se no entanto visível o tweet do músico laureado com o Nobel da Literatura.

PUB

Mais tarde, surgiu na conta da Sony uma mensagem assinada por "OurMine Security", os presumíveis autores do ataque: "Sony, por favor muda as tuas passwords e contacta-nos".

Entretanto, Spears encontra-se “viva e de boa saúde”, segundo um porta-voz citado pela CNN.

PUB