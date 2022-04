Britney Spears: “Vou ter um bebé”

A cantora anunciou a confirmação da gravidez no Instagram.

Era um dos seus desejos: voltar a ser mãe e ter um filho com o actual companheiro, Sam Asghari, com quem tem uma relação desde 2016. E foi um dos pontos críticos da audiência que decidiu a sua liberdade da tutela a que estava subjugada desde 2008, acusando as pessoas que a geriam, nomeadamente o pai, de não permitirem que retirasse o DIU.

Aliás, o testemunho da cantora sobre o seu dispositivo contraceptivo foi um dos mais impressionantes, com Britney a relatar que tinha sido drogada e obrigada a colocar o DIU contra a sua vontade.

Agora, cinco meses depois de o tribunal lhe ter devolvido as rédeas da sua vida, Britney Spears anunciou estar grávida, descrevendo como se deu a descoberta.

“Perdi tanto peso para ir na minha viagem ao Maui (Havai) apenas para o recuperar”, começou por escrever, lamentando-se. “O meu marido disse: ‘Não, estás grávida mas é de comida, tonta!’! Então, fiz um teste de gravidez... e uhhhhh bem... Vou ter um bebé.”

A estrela, que se mantém actualmente longe dos palcos, aproveitou a publicação para explicar que vai passar a sair menos para escapar às lentes dos paparazzi, recordando a depressão perinatal pela qual passou nas suas anteriores gravidezes (Britney é mãe de Sean, de 16 anos, e de Jayden, de 15, ambos a viver com o pai, o bailarino e rapper Kevin Federline). “Tenho de dizer que [a depressão perinatal] é absolutamente horrível... as mulheres não falavam disso na altura... algumas pessoas consideravam perigoso que uma mulher se queixasse com um bebé dentro dela.”

Britney acaba a publicação grata pelo facto de, actualmente, “não ser preciso manter essa dor em segredo”, garantindo que vai “fazer ioga todos os dias”.