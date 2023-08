Britney Spears e Sam Asghari estarão separados, avança imprensa norte-americana

Britney Spears e Sam Asghari estão separados, avança a imprensa norte-americana, que cita fontes próximas do casal. A princesa da pop casou-se há pouco mais de um ano, em Junho de 2022, depois de se ter visto livre da tutela que permitia que o pai controlasse a sua vida e finanças. Casar-se e ser mãe novamente era um dos maiores desejos da cantora.

Até agora os representantes de Britney e do marido não comentaram a notícia, avançada pelo TMZ e confirmada pela revista People. Há vários meses que circulavam rumores de que o casal estaria em vias de separação, com uma “preocupação crescente” sobre a relação.

Em Março, o manager de Sam Asghari, Brandon Cohen, abafou os rumores ao justificar a ausência de aliança no actor, de 29 anos, por este estar a gravar um filme. Todavia, em fotografias da última semana partilhadas no Instagram, Britney Spears, de 41, ainda surge com a aliança de casamento.

Asghari e Spears conheceram-se em 2016, nos bastidores do videoclip da música Slumber Party. Estiveram juntos durante o conturbado período da tutela e Britney sempre elogiou o então namorado por a ter ajudado. “Este querido tem não só estado comigo durante os anos mais difíceis da minha vida, mas também é um cozinheiro extremamente dotado”, escreveu no Instagram, em Agosto de 2021.

Um mês depois ficaram noivos e falavam em concretizar o sonho de serem pais. A artista é mãe de Sean, de 15, e Jayden, 12 anos, ambos filhos do bailarino e rapper Kevin Federline, sob os quais tem apenas 30% da custódia. Já o marido também confessava o desejo de ser “um pai novo”. Em Abril de 2022, anunciaram a tão desejada gravidez, mas, passado um mês, contaram que Britney tinha sofrido um aborto espontâneo.

Dois meses depois, em Junho, o conto de fadas de Britney Spears concretizou-se finalmente com uma cerimónia intimista na casa de ambos. O dia ficou marcado por uma tentativa de invasão de propriedade por parte do primeiro marido de Spears, Jason Alexander, que tentou estragar a festa e acabou detido.

O incidente não parece ter sido motivo suficiente para estragar a felicidades dos noivos, que celebraram com amigos como Drew Barrymore, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Will.i.am e Donatella Versace. A criadora italiana foi a responsável pelo vestido da noiva, com um corte clássico, acompanhado de uma gargantilha e um vistoso véu.

Este é o terceiro casamento da cantora de Baby one more time. Em 2004, Spears casou com o amigo de infância Jason Alexander, em Las Vegas. O casamento foi anulado 55 horas depois. Nesse mesmo ano, deu o nó com Kevin Federline. Divorciou-se do pai dos filhos em 2007.