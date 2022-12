Felizes para sempre. As celebridades que casaram em 2022

Toquem os sinos! Em 2022, não faltaram celebridades a dar o nó, com vestidos que fizeram as delícias dos fãs, autênticas obras de alta-costura. Até houve um casamento na Casa Branca e Jennifer Lopez casou (finalmente) com Ben Affleck. Reveja aqui as estrelas que acreditam no “felizes para sempre” deste ano.

Britney Spears e Sam Asghari

Depois de se ter visto livre da tutela controlada pelo pai em 2021 e, em Setembro desse ano, ter ficado noiva do namorado de longa data Sam Asghari, 2022 foi o ano que Britney Spears viveu finalmente o conto de fadas.

O objectivo era que a cerimónia de Junho fosse um momento intimista com família e amigos, explicou a artista à revista Vogue. Mas uma tentativa de invasão da propriedade onde Spears e Asghari casaram acabaria por contrariar as intenções da noiva e seria essa a história a fazer manchetes. O primeiro marido de Spears, Jason Alexander, tentou estragar a festa e acabou por ser detido em Ventura, na Califórnia.

O incidente não parece ter sido motivo suficiente para estragar a felicidades dos noivos, que celebraram com amigos como Drew Barrymore, Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez, Will.i.am e Donatella Versace. A criadora italiana foi a responsável pelo vestido da noiva com um corte clássico, acompanhado de uma gargantilha e um vistoso véu.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

Foi dos casamentos mais mediáticos de 2022, em parte por culpa dos pais do noivo, David e Victoria Beckham. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz disseram o “sim” a 9 de Abril, em Palm Beach, na Florida, numa propriedade dos pais da noiva. A cerimónia terá durado três dias e custou mais de três milhões de euros, noticiou-se então. Entre os convidados estavam as tenistas Venus e Serena Williams, e as ex-Spice Girls, Melanie Brown e Melanie Chisholm.

O vestido de Nicola Peltz demorou mais de um ano a ser desenvolvido por Pierpaolo Piccioli, director criativo da casa italiana Valentino. A costureira principal da maison esteve presente no dia da cerimónia, caso fosse necessário ultimar algum detalhe. “Foi uma experiência de alta-costura”, descreveu a stylist Leslie Fremar, responsável pelo visual da noiva.

Aparentemente simples, o resultado é de uma autêntica obra de arte. A renda francesa — a mais comum nos vestidos de noiva, com base de tule — foi usada nas românticas luvas acima do cotovelo e na cauda sobreposta do vestido. No interior da peça, a mãe da noiva, Claudia Heffner Peltz, mandou bordar um olho grego com uma mensagem.

O fato do noivo era igualmente deslumbrante. Assinado por Kim Jones, responsável pela moda masculina na Dior, destacou-se pelos detalhes: uma corrente prateada, o colete e o laço brancos e os botões de punho, autênticas jóias.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

E até há quem tenha casado duas vezes no mesmo ano, como a cantora Jennifer Lopez e o actor Ben Affleck. A 20 de Agosto, duas décadas depois de terem ficado noivos pela primeira vez, os dois casaram-se numa cerimónia intimista em casa, em Riceboro, na Geórgia. Um mês antes tinham selado a união, em Las Vegas, de forma privada, antes de partilharem o momento com os amigos e família.

O vestido com que a porto-riquenha subiu ao altar, assinado por Ralph Lauren, incluía mais de mil folhos em 500 metros de tecido para criar a dramática saia. Cada um dos folhos terá sido cosido à mão, assim como as mangas. As costas do vestido contrastavam com a recatada frente de gola alta e eram totalmente abertas, arrematadas com botões de pérola. O dramatismo do coordenado não ficou completo sem um véu, estilo catedral.

Foto ON THE JLO

Ben Affleck, assim como todos os convidados, vestiu branco, num smoking também assinado por Ralph Lauren. Para a festa, JLo usou mais dois vestidos do mesmo criador. Um deles parece ter sido inspirado nos anos 20 do século passado, com vários fios de pérolas que contornam a forma de ampulheta da cantora. O terceiro vestido também abraçava o corpo de Lopez, num corte sereia, e um decote adornado com cristais Swarovski. Do colar do vestido, surgia um pequeno capuz em organza.

Foto ON THE JLO

A festa foi o final feliz que fez suspirar os fãs, o culminar de 20 anos de história. Ben Affleck e Jennifer Lopez conheceram-se, em 2002, durante as filmagens da comédia romântica Duro Amor. O romance passou à vida real.

Kourtney Kardashian e Travis Barker

Outro casal que deu o nó duas vezes em 2022 foi a socialite Kourtney Kardashian e o músico Travis Barker. Primeiro, em Abril, casaram em Las Vegas (tal e qual JLo e Affleck) e no mês seguinte fizeram a grandiosa festa em Portofino, Itália, numa propriedade da dupla Stefano Dolce e Domenico Gabbana.

Todo o clã Kardashian vestiu Dolce & Gabbana, incluindo a noiva que merece a distinção de um dos vestidos mais originais deste ano. Inspirado pela lingerie dos anos 60, o vestido de Kourtney era tudo menos tradicional no seu comprimento, apesar de ser feito na combinação vencedora de cetim e renda. O véu recuperava elementos religiosos, como a Virgem Maria, bordados na longa cauda em rede.

O objectivo, explicava a socialite à Vogue, era evocar os elementos das tatuagens do marido. Também Barker foi vestido pela dupla de criadores italianos com um clássico smoking preto.

Naomi Biden e Peter Neal

A noiva não é propriamente uma celebridade, mas são os seus avós. Trata-se de Naomi Biden, neta de Joe e Jill Biden, que casou com Peter Neal na Casa Branca há pouco mais de um mês. “Estamos cheios de orgulho por ela ter escolhido o Peter para seu marido e estamos honrados por o acolher na nossa família”, celebraram os avós.

Além da grandiosa decoração num cenário icónico, foi o vestido da noiva a roubar atenções, uma criação assinada por Ralph Lauren feita em renda, com uma inspiração clara em Grace Kelly. O busto era adornado com pétalas de organza que se diluíam até à saia rodada. O longo véu, estilo catedral, destacou-se pela simplicidade com um discreto rebordo bordado.

Os noivos — que se conheceram em 2018 através de amigos em comum — vivem no terceiro andar da Casa Branca, com seu cão Charlie. O casamento foi a 19.ª união a acontecer na sede do presidente norte-americano e a organização ficou, oficialmente, a cargo de Joe Biden.

Pixie Lott e Oliver Cheshire

Em Junho, numa grandiosa cerimónia na Catedral de Ely, em Cambridge, no Reino Unido, a cantora Pixie Lott casou com o modelo Oliver Cheshire. O vestido da noiva fez jus ao local do casamento pelo seu dramatismo. A criação em cetim foi assinada pelo também britânico Daniel Roseberry, à frente dos destinos da Schiaparelli desde 2019.

Com uma cauda de 4,5 metros, o vestido de decote recto tinha umas mangas amovíveis adornadas com pérolas e cristais Swarovski. “A primeira vez que o vesti, chorei até os olhos me doerem”, contou Pixie Lott à Vogue britânica.

Para a festa e a primeira dança dos noivos, a dramática cauda era removida, recuperando os icónicos bustos de Schiaparelli. No total, a criação envolveu 650 horas de trabalho e 35 metros de seda e cetim.

Sarah Hyland e Wells Adams

Também houve celebridades à semelhança de tantos casais que tiveram de adiar o casamento por culpa da pandemia. É o caso da estrela de Uma Família Muito Moderna, Sarah Hyland, que estava noiva há três anos do barman Wells Adams. Finalmente, em Agosto deste ano, casaram-se numa propriedade vinícola em Santa Barbara, na Califórnia.

Foi o actor Jesse Tyler Ferguson (que na série de sucesso dava vida a Mitchell) o responsável pela cerimónia, que contou também com a presença de outros actores do elenco, como Sofia Vergara, Ariel Winter e Nolan Gould.

A noiva brilhou com dois modelos assinados pela conceituada criadora Vera Wang, inspirados pela quinta vinícola em que casaram. O primeiro vestido foi adaptado de um dos modelos de sucesso de Wang. Depois foram feitos pequenos ajustes: aumentar a cauda do vestido, adicionar bolsos e um corpete de estilo francês. O coordenado foi completado com um generoso véu com macramé feito à mão.

O segundo vestido para a festa era mais justo em renda com mangas em tule drapeado. Depois do corte do bolo, ainda mudou para um terceiro vestido em seda da criadora russa Galia Lahav.

Sarah Hyland e Wells Adams conheceram-se em 2016 nas redes sociais e tornaram pública a relação no ano seguinte. O pedido de casamento viria a acontecer em Julho de 2019 durante umas férias nas ilhas Fiji. Viram-se obrigados a adiar a celebração por três vezes. Não houve, por isso, meias medidas na grandiosa festa deste ano.