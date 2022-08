Depois de dois anos a adiar a festa, actriz Sarah Hyland dá finalmente o nó (e com dois vestidos de sonho)

A actriz Sarah Hyland deu finalmente o nó. A estrela de Uma Família Muito Moderna estava noiva do barman Wells Adams há três anos e depois de terem adiado a cerimónia por diversas vezes — culpa da pandemia — casaram no passado sábado, 20 de Agosto, numa propriedade vinícola em Santa Barbara, na Califórnia.

Foi o actor Jesse Tyler Ferguson (que na série de sucesso dava vida a Mitchell) o responsável pela cerimónia, que contou também com a presença de outros actores do elenco, como Sofia Vergara, Ariel Winter e Nolan Gould. “Conheço o Jesse desde que tenho 19 anos. Já passamos por muito juntos. Por isso, foi muito especial tê-lo naquele papel”, destaca Hyland à Vogue.

It was an honor to officiate over your beautiful wedding @Sarah_Hyland & @WellsAdams. ?



I love you both very much.



Here’s to forever. ?? pic.twitter.com/RM7LOi0XGZ — Jesse Tyler Ferguson (he/him/his) (@jessetyler) August 23, 2022

A noiva brilhou na festa ao ar livre com dois modelos assinados pela conceituada criadora Vera Wang. Desde que foi pedida em casamento, em Setembro de 2019, que a actriz de 31 anos sabia que queria usar um vestido assinado por Wang. Hyland conta ter-se inspirado na quinta vinícola — “com uma arquitectura de um castelo italiano” — onde decorreu a cerimónia para escolher os vestidos de sonho.

O vestido para cerimónia parece ter saído de uma peça de Shakespeare, compara a noiva. “Experimentei um vestido da Vera que preenchia tudo o que queria, e fez-se-me um clique”, recorda. Depois foram feitos apenas alguns pequenos ajustes: aumentar a cauda do vestido, adicionar bolsos e um corpete de estilo francês. O coordenado foi completado com um generoso véu com macramé feito à mão.

Depois de mais de dois anos a planear o dia de sonho, Sarah Hyland foi novamente experimentar o vestido para garantir que ainda era aquele que queria e encontrou outro modelo pelo qual se apaixonou — mais justo em renda com mangas em tule drapeado. “Não conseguia decidir entre os dois”, confessa. Decidiu então usar os dois. Depois do corte do bolo, ainda mudou para um terceiro vestido em seda da criadora russa Galia Lahav.

Sarah Hyland e Wells Adams conheceram-se em 2016 nas redes sociais e tornaram pública a relação no ano seguinte. O pedido de casamento viria a acontecer em Julho de 2019 durante umas férias nas ilhas Fiji. “Tinha 99% de certeza de que Wells me ia pedir em casamento, por isso tentei levar na mala o máximo de conjuntos brancos que consegui”, recorda a actriz, com humor.

Tal como muitos casais, durante dois anos viram-se obrigados a adiar constantemente a cerimónia. Voltaram ao planeamento no início deste ano e Sarah Hyland admite não se ter contido nas celebrações.

O fim-de-semana de festa começou com um jantar intimista nas caves da propriedade vinícola. No dia a seguir ao casamento todos os convidados participaram num brunch para recuperar, onde não faltou um bar de cocktails. “Foi uma maneira muito boa de marcar o encerramento do fim-de-semana — a relaxar e conviver com amigos”, termina a actriz.

A série Uma Família Muito Moderna, onde Sarah Hyland era Haley Dunphy, terminou em 2020 depois de 11 anos de sucesso. Actualmente a actriz apresenta a versão norte-americana do reality show Love Island.