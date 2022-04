Filho de David e Victoria Beckham casou-se. O que vestiram Brooklyn Beckham e Nicola Peltz?

O filho de David e Victoria Beckham, Brooklyn, já deu o nó num casamento saído de um conto de fadas, no sábado, 9 de Abril. As fotografias da cerimónia milionária, em Palm Beach, na Florida, só foram divulgadas na manhã desta segunda-feira e todas as atenções estão viradas para o vestido da noiva, a actriz Nicola Peltz. Elegância e romantismo definem o modelo criado pela Valentino, digno de uma passerelle de alta-costura. Já o noivo vestiu um Dior, tudo menos clássico.

À primeira vista, o vestido de Nicola Peltz pode parecer tradicional, mas é nos detalhes que a criação assinada por Pierpaolo Piccioli, director criativo da casa italiana, surpreende. De acordo com a Vogue britânica, que avança os detalhes da cerimónia, o coordenado da noiva foi desenvolvido há mais de um ano e incluiu duas viagens a Roma, onde fica o ateliê principal da Valentino, e duas provas nos Estados Unidos — a costureira principal da maison esteve presente no dia da cerimónia, caso fosse necessário ultimar algum detalhe. “Foi uma experiência de alta-costura”, descreve a stylist Leslie Fremar, responsável pelo visual da noiva.

Inicialmente o vestido seria todo bordado, mas a equipa optou pela “simplicidade”, sem perder a magnitude da criação, que Fremar descreve ser “magnífica”. A renda francesa — a mais comum nos vestidos de noiva, com base de tule — foi usada nas românticas luvas acima do cotovelo e na cauda sobreposta do vestido, que o decora “como uma obra de arte”, elogia a stylist à Vogue. Com o romantismo do vestido contrastam os menos elegantes sapatos de plataforma em cetim.

Na hora de escolher o autor da “obra de arte”, Nicola Peltz não terá tido dúvidas, confessando-se fã do trabalho de Pierpaolo Piccioli na alta-costura. “Ver todos os vestidos das passerelles ao vivo foi mágico. Parecia o guarda-roupa de sonho de alguém”, contava a actriz de 27 anos, antes do casamento, que relata a experiência precisamente como um sonho.

A criação da Valentino foi completada com o cabelo e maquilhagem inspirado no visual de Claudia Schiffer nos anos 90, um tributo à supermodelo favorita de Peltz. “Sempre pensei que queria o meu cabelo metade apanhado, metade solto, e vamos optar pela franja solta, um cabelo natural”, descrevia a actriz, na altura.

Não faltaram também as tradições como ter algo azul, para dar sorte — a mãe da noiva, a ex-modelo Claudia Heffner Peltz, mandou bordar um olho grego no interior do vestido com uma mensagem. Nicola também deixou uma mensagem no interior do fato do marido, bordada numa etiqueta — os dois estão juntos há dois anos. Com o seu fato Dior, desenhado por Kim Jones — o criador britânico responsável pela moda masculina da casa francesa e amigo da família —, o modelo e fotógrafo Brooklyn Beckham não foi ofuscado pela noiva.

O fato preto destacou-se nos detalhes: uma corrente prateada, o colete e o laço brancos e os botões tal e qual jóias. Kim Jones também ficou responsável pelos fatos de David Beckham e dos filhos Romeo e Cruz. “Adoro que os homens Beckham expressem as suas personalidades nos fatos que escolhem. Conheço-os há muito tempo e vê-los crescer e desenvolver os seus gostos é muito bom”, elogia o designer, responsável, ainda, pelos coordenados de toda a família no jantar de ensaio, que decorreu na noite antes do enlace.

Cerimónia cheia de estrelas

Quanto ao que vestiu a mãe do noivo, Victoria Beckham, ainda não há fotografias oficiais, mas sabe-se que terá sido uma criação da sua autoria, um modelo metalizado. A única rapariga do clã, a mais nova dos Beckham, Harper, com dez anos, foi uma das meninas das flores.

A Posh Spice ficou ainda responsável pelo coordenado da amiga de longa da data, a actriz Eva Longoria. Entre os convidados estavam também as tenistas Venus e Serena Williams, e as ex-Spice Girls, Melanie Brown e Melanie Chisholm. Especulava-se ainda sobre a presença do príncipe Harry e da mulher Meghan Markle — já que os Beckham foram ao casamento de ambos —, mas não há qualquer confirmação. O tablóide britânico The Sun avançava que os duques de Sussex afinal não teriam sido convidados, mas, sim, o príncipe William e Kate Middleton, que terão rejeitado o convite.

De acordo com o Daily Mail, a festa, que durou três dias, terá custado mais de três milhões de euros. A decoração incluiu flores de cerejeira, peónias, ranúnculos rosas e hortênsias, tudo em tons de branco. A noiva subiu ao altar ao som de uma orquestra de cordas pelo braço do pai, o empresário multimilionário Nelson Peltz. Mais tarde, a primeira dança seria ao som de Elvis Presley com Can’t Help Falling in Love, na voz do sul-africano Lloyiso.

Mas o dia não se fez só de luxo e os noivos, conscientes da crise humanitária que se vive na Ucrânia, pediam que, em vez de prendas, os convidados fizessem doações à organização Care, que tem ajudado mulheres, crianças e idosos no leste europeu. Desde o início da guerra, que os Beckham têm sido voz activa — primeiro o embaixador da Boa Vontade e a mulher doaram um milhão de libras (cerca de 1,19 milhões de euros) ao Fundo Unicef 7, criado pelo ex-capitão da selecção de futebol inglesa para “fornecer ajuda imediata para apoiar o bem-estar das crianças; depois David cedeu a sua conta de Instagram, com 72 milhões de seguidores, a uma médica do Centro Perinatal em Kharkiv.