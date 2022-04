O casal anunciou o primeiro noivado em 2003, mas acabou por se separar pouco tempo depois. No ano passado, anunciaram ao mundo que estavam novamente juntos. O anúncio do noivado foi feito pela cantora através da newsletter On the JLo .

Começaram a namorar em Julho de 2002, anunciaram que iam casar em 2003, mas acabaram por se separar. Durante cerca de 18 anos seguiram por caminhos separados até que em 2021, e para alegria dos fãs, revelaram ao mundo que estavam novamente juntos. Agora, 19 anos depois de terem cancelado o primeiro noivado, Jennifer Lopez e Ben Affleck estão noivos — outra vez.

O anúncio foi feito pela cantora e actriz e tornado público numa newsletter da artista, chamada On the JLo. No email, os fãs tiveram acesso ao vídeo da reacção de Jennifer, que surge visivelmente emocionada, enquanto admira o grande anel de noivado onde se destaca uma pedra verde. “És perfeito”, disse a Ben Affleck.

“Sempre disse que o verde é a minha cor da sorte”, escreveu acrescentando que alguns dos melhores acontecimentos da sua vida ocorreram quando estava vestida de verde.

Na sexta-feira, momentos antes da revelação, a cantora publicou um vídeo no Instagram com uma mensagem enigmática. “Tenho uma notícia realmente emocionante”, afirmou, incentivando, de seguida os seguidores a assinarem a sua newsletter.

As semelhanças entre o novo anel e o primeiro pedido são visíveis. Em 2003, Ben Affleck escolheu um anel com um diamante cor-de-rosa de 6,1 quilates. O casal, que os fãs apelidam de Bennifer, conheceu-se nas gravações do filme Gigli (2001).