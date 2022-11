Neta de Joe Biden inspirou-se em Grace Kelly para casar na Casa Branca

Naomi Biden deu o nó, neste sábado, com uma criação assinada por Ralph Lauren em renda, que acompanhou com um dramático véu.

O fim-de-semana foi de festa na Casa Branca com direito a uma celebração dupla: o casamento da neta de Joe Biden e o 80.º aniversário do Presidente norte-americano. A noiva Naomi Biden, deslumbrou na cerimónia deste sábado com um vestido Ralph Lauren inspirado na princesa do Mónaco, Grace Kelly — um clássico que não destoou do cenário icónico.

Diante de aproximadamente 250 convidados, o relvado sul da Casa Branca recebeu o casamento de Naomi com Peter Neal, com o Presidente Biden e a primeira-dama Jill a deixarem os parabéns aos noivos: “Estamos cheios de orgulho por ela ter escolhido o Peter para seu marido e estamos honrados por o acolher na nossa família.”

Mas foi o vestido da noiva que roubou as atenções, uma criação assinada por Ralph Lauren feita em renda, com uma inspiração clara no histórico vestido de Grace Kelly — aliás, um dos mais replicados da história. O busto do vestido é adornado com pétalas de organza que se vão diluindo até à saia rodada. O longo véu, estilo catedral, destacou-se pela simplicidade com um discreto rebordo bordado, em estilo semelhante à renda do vestido. Para as jóias, Naomi aplicou a mesma máxima — menos é mais — com brincos de pérola da Tiffany.

A relação da família com a Ralph Lauren não é uma novidade: em 2021, Naomi usou a marca para a tomada de posse do avô. E, desde então, é uma das “amigas” da marca, marcando presença nos desfiles do criador norte-americano nas semanas de moda. A escolha por designers dos EUA tem sido comum na família de Biden e é, mais do que uma opção estética, uma escolha política.

Para a decoração, os Biden optaram por uma escolha segura: a Rafanelli Events, que já conhece o espaço. Considerada uma das melhores empresas de organização de eventos do mundo, a Rafanelli já tinha sido responsável por decorar vários jantares de Estado e era a empresa que já assinava as decorações de Natal dos Obama. O espaço foi decorado em tons de branco, com flores em abundância.

Outros casamentos

Depois da cerimónia religiosa, durante a manhã, onde os noivos leram os votos, e um almoço mais discreto com alguns convidados, a verdadeira festa, com direito a bolo e a dança, só aconteceu ao final da tarde de sábado.

A White House wedding. Naomi Biden gets married on the South Lawn of the White House. pic.twitter.com/v8rPoErfuW — Mike Sington (@MikeSington) November 19, 2022

Naomi é filha de Hunter, o filho mais novo de Joe Biden, e de Kathleen Buhle. A jovem de 28 anos foi baptizada com o nome da filha de Biden, que morreu com apenas um ano, num acidente de carro, em 1972, que vitimou também Neila, a primeira mulher do Presidente. Diz-se que terá sido uma das responsáveis por o avô estar na Casa Branca, depois de, em 2019, ter convocado uma reunião com as irmãs e os primos para apelar à sua candidatura, refere o The Washington Post.

Os noivos — que se conheceram em 2018 através de amigos em comum — vivem no terceiro andar da Casa Branca, com seu cão Charlie. Ficaram noivos em Setembro de 2021, no Wyoming, quando Peter, de 24 anos, a pediu em casamento com um anel inspirado na aliança de casamento da sua avó.

O casamento de Naomi é o 19.º a acontecer na Casa Branca. Em 2013, o fotógrafo oficial de Barack Obama, Peter Souza, casou no Jardim das Rosas. Já George W. Bush organizou uma festa de casamento para a filha, em 2008, com 600 convidados. A festa da neta de Biden foi oficialmente organizada pelo Presidente, de acordo com os convites para a cerimónia, selados com o monograma da família.

Não é, contudo, Naomi a deter o recorde do casamento mais extravagante alguma vez organizado na residência do Presidente — esse fica para Alice Lee Roosevelt, refere o The Washington Post.

Foto O Presidente Theodore Roosevelt (à direita) com a filha Alice Roosevelt Longworth e o genro Nicholas Longworth C.L. Wasson/Library of Congress

A filha de Theodore Roosevelt, conhecida pela sua personalidade singular, casou em 1906 e partiu o bolo dos noivos com uma espada. A festa de arromba não seria sinónimo de um casamento feliz, tanto o marido, Nicholas Longworth, presidente da Câmara dos Representantes, como a própria Alice mantiveram outras relações fora do casamento. Espera-se que o futuro de Naomi Biden e Peter Neal seja mais risonho.