Portugal, Spielberg, Avatar ou Top Gun — eis as nomeações para os Óscares 2023

Portugal fez história esta terça-feira com Ice Merchants, de João Gonzalez, o primeiro filme nacional a ser nomeado para um Óscar — o de Melhor Curta de Animação. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou uma lista de candidatos a Melhor Filme que vai de O Triângulo da Tristeza, de Ruben Ostlund, ou Tár, de Todd Field, aos dois filmes mais vistos de 2022, as sequelas Avatar: O Caminho da Água e Top Gun: Maverick. Foi assim, no ano em que os cinemas se voltaram (quase) a encher de gente, que James Cameron ou Tom Cruise souberam que estão convidados para a festa de cinema mais mediática do mundo, onde estarão com Steven Spielberg a lutar pelo seu terceiro Óscar de Melhor Realizador ou com Tudo Em Todo O Lado Ao Mesmo Tempo nomeado em quase todas as categorias e em toda a linha.