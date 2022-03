Em Turning Red, a Pixar faz da menstruação um panda gigante e peludo

Pela primeira vez, o estúdio que nos deu Toy Story pôs uma mulher, Domee Shi, à cabeça de uma longa-metragem original. Em cena, uma miúda de 13 anos e a sua puberdade. Sem passagem pelas salas de cinema, o filme estreia-se esta sexta-feira no Disney+.

Há toda uma série de “primeiras vezes” importantes a rodear a estreia (esta sexta-feira, no serviço de streaming Disney+) de Turning Red – Estranhamente Vermelho. É a primeira vez que uma longa-metragem da Pixar, o estúdio criador de Toy Story ou À Procura de Nemo, é inteiramente realizada por uma mulher. Domee Shi (Chongqing, 1989) emigrou ainda criança com os pais para o Canadá, e muita da sua própria história pessoal acabou por “colorir” esta sua passagem à longa, depois de ter ganho o Óscar para a melhor curta de animação em 2019 com Bao.