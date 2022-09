O fim da ditadura argentina encanta, Paul Schrader desilude e não se sabe o que fazer a Monica

Caiu no goto dos espectadores do Festival de Veneza uma evocação do final da ditadura argentina, Argentina, 1985, de Santiago Mitre. Master Gardener, de Paul Schrader, é uma decepção - não era possível aguentar eternamente o incêncio que estava a ser o seu final de caminho. E Monica, de Andrea Pallaoro? É algo de diferente no cinema americano (mesmo se o realizador é italiano) ou é pura pose?