Um momento de perplexidade: Will Smith agrediu mesmo Chris Rock em plenos Óscares?

Uma piada do humorista levou o actor a irromper no palco e a desferir um soco contra o apresentador.

Quando se preparava o anúncio do Óscar de Melhor Documentário na 94.ª edição dos Óscares, o humorista Chris Rock interpelou o casal Will e Jada Pinkett-Smith na plateia e referiu-se à cabeça sem cabelo da actriz. Will Smith levantou-se do seu lugar nas filas da frente, subiu ao palco e, para aparente surpresa de Rock, ter-lhe-á batido no rosto.

“Will Smith acabou de me bater na cara”, disse Rock, parecendo incrédulo perante uma plateia que, à semelhança dos espectadores em casa, tentava perceber se se tratava de um número pré-combinado ou de uma agressão — e, assim, um momento para a história dos Óscares envolvendo um nomeado para o Óscar de Melhor Actor (por King Richard: Para Além do Jogo). De novo no seu lugar, Smith gritou duas vezes para Rock: “Mantém o nome da minha mulher longe da puta da tua boca”.

A transmissão nos EUA, que tem sempre um diferimento de alguns segundos para evitar obscenidades em directo em horário nobre, terá sido rapidamente posta sem som para evitar que se ouvissem os palavrões. Logo após o incidente, a relações públicas de Smith foi ter com ele à assistência, descreve a revista Variety, e o actor Denzel Washington foi visto também a conversar com o actor nomeado. O correspondente da revista Hollywood Reporter Scott Feinberg relata via Twitter que Will Smith parecia ter lágrimas nos olhos e estar a ser confortado por Washington e Tyler Perry.

As imagens captadas pelos fotojornalistas na sala mostram o desferir do golpe por parte de Will Smith. Chris Rock manteve a calma até terminar de apresentar o prémio, que foi entregue a Questlove por Summer of Soul.

Em 2016, Chris Rock era o anfitrião dos Óscares quando eclodiu a hashtag #OscarsSoWhite e Jada Pinkett-Smith anunciou que boicotaria a cerimónia em protesto, nomeadamente pela não nomeação do marido nesse ano. Rock visou a actriz no seu monólogo de abertura, dizendo que Pinkett-Smith ameaçar não ir aos Óscares era como ele “boicotar ir à cueca de Rihanna. Não fui convidado!”, exclamou, com a sala a rir.

No ano passado, Pinkett-Smith veio a público dizer que tinha decidido rapar o cabelo depois de lutar com alopécia, uma doença auto-imune que causa a perda total ou parcial de cabelo. A piada de Rock sugeria que a actriz entraria no filme GI Jane 2, pela cabeça rapada.