Duna, O Poder do Cão, West Side Story: As nomeações para os Óscares de 2022 já foram anunciadas

As nomeações para os Óscares de 2022 foram anunciadas esta terça-feira, em directo de Los Angeles, pelos actores Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross e pelas 23 categorias se distribuíram menções esperadas para filmes como Duna, O Poder do Cão ou West Side Story, e algumas surpresas (moderadas) como a presença de Jessica Chastain ou Judi Dench entre as candidatas. O documentário de animação Flee — A Fuga é candidato em três categorias de topo e o Butão é pela primeira vez nomeado para Melhor Filme Internacional.

Ross e Jordan anunciaram que o tema dos Óscares deste ano é “movie lovers unite” — “unam-se, cinéfilos”, em tradução livre — e que os espectadores vão poder votar no seu filme preferido e cena favorita para um segmento especial da cerimónia de entrega dos prémios. Estes foram os prémios em que mais membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood votaram em toda a história dos Óscares. São elegíveis para votar 9487 membros. A 94.ª edição dos Óscares decorre na madrugada de 27 para 28 de Março (hora portuguesa).

Nomeados nas principais categorias

Melhor Filme

Melhor Realização

Melhor Actor

Benedict Cumberbatch, O Poder do Cão

Javier Bardem, Being the Ricardos

Andrew Garfield, Tick, Tick … Boom!

Will Smith, King Richard: Para Além do Jogo

Denzel Washington, A Tragédia de Macbeth

Melhor Actriz

Olivia Colman, A Filha Perdida

Penélope Cruz, Mães Paralelas

Jessica Chastain, Os Olhos de Tammy Faye

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Melhor Actor Secundário

Melhor Actriz Secundária

Melhor Argumento Original

A Pior Pessoa do Mundo, Joachim Trier e Eskil Vogt

Belfast, Kenneth Branagh

Não Olhem Para Cima, Adam McKay, David Sirota

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson

King Richard: Para Além do Jogo, Zach Baylin

Melhor Argumento Adaptado

O Poder do Cão, Jane Campion

Duna, Eric Roth, Jon Spaihts e Denis Villeneuve

A Filha Perdida, Maggie Gyllenhaal

Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi e Takamasa Oe

CODA, Sian Heder

Melhor Filme Internacional

Drive My Car, Ryûsuke Hamaguchi (Japão)

Flee - A Fuga, Jonas Poher Rasmussen (Dinamarca)

A Mão de Deus, Paolo Sorrentino (Itália)

Lunana: A Yak in the Classroom (Butão)

A Pior Pessoa do Mundo, Joachim Trier (Noruega)

Melhor Filme de Animação

Encanto

Flee - A Fuga

Luca

Os Mitchell Contra as Máquinas

Raya e o Último Dragão

Melhor Documentário