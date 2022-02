Óscares 2022: algo completamente diferente — ou exactamente igual?

Nomeações são esta terça-feira. Membros da Academia votaram em massa este ano, e pela primeira vez não foram fornecidos filmes em formato DVD — e isso pode favorecer a mudança. Por outro lado, O Poder do Cão , Belfast , Duna , Licorice Pizza e West Side Story , filmes com autores repetentes, parecem ter nomeações garantidas.

Uma Academia e uma votação diferentes, uma campanha diferente, e a nova variante Ómicron pelo caminho: os Óscares de 2022 têm o potencial de ser uma de duas versões da temporada de prémios do cinema actual. As nomeações anunciadas na terça-feira, as segundas da pandemia, são o resultado de uma eleição inédita na história dos Óscares em que não só nunca tantos membros da Academia votaram quanto pela primeira vez não foram fornecidos filmes em formato DVD aos votantes, remetendo-os para os cinemas ou para o digital e fazendo desaparecer mais um resquício do velho mundo. O caminho dos 94.ºs Óscares será o dos BAFTA 2022, com muitos nomeados estreantes ou este será o ano em que nenhum realizador ou actor principal será nomeado pela primeira vez, enchendo as cadeiras da cerimónia de rostos conhecidos? E agora, algo completamente diferente — ou algo exactamente igual?