É o fim do mundo (e a gente sente-se assim assim)

Não foi pensado antes da pandemia, mas foi rodado durante ela, pelo que é de crer que Não Olhem Para Cima até tenha colhido alguma inspiração na vaga de desconfiança anti-científica (contra a existência do vírus, contra a necessidade das vacinas, etc. e tal) que a crise do covid gerou, e que no fundo replica apenas outros negativismos variados a propósito de outras crises — como a das alterações climáticas, assunto que, este sim, terá sido o motor principal do projecto de Adam McKay.