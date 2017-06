Governo reúne-se com autarcas em Pedrógão e debate incêndios no Parlamento

O Bloco de Esquerda (BE) e "Os Verdes" levam o tema dos incêndios florestais ao debate quinzenal com o primeiro-ministro, na Assembleia da República, agendado para esta quarta-feira. Antes disso, pela manhã, António Costa e outros membros do Governo estarão reunidos em Pedrógão Grande, com autarcas dos concelhos afectados pelo incêndio florestal que foi dado extinto ao fim de uma semana e matou 64 pessoas e fez mais de 200 feridos.

O objectivo do encontro é "verificar o que já foi feito no terreno nas zonas afectadas por incêndios florestais ao longo dos últimos 11 dias”, disse fonte governamental à agência Lusa. Em cima da mesa, segundo a mesma fonte, estarão temas como o “apoio às famílias, a reabilitação de infra-estruturas, assim como apurar o que ainda é necessário fazer" nesses concelhos.

Os ministros da Saúde e do Planeamento acompanharão Costa nesta deslocação ao distrito de Leiria, onde se vão reunir com os representantes dos municípios de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pampilhosa da Serra, Góis, Penela e Sertã.

À tarde, Costa estará no Parlamento para debater os incêndios com as bancadas. O BE, segundo fonte bloquista, abordará "a prevenção e combate aos incêndios e a necessidade de encontrar compromissos para a política florestal, combatendo a formação de manchas contínuas de eucalipto e garantindo o controlo do Estado sobre terras abandonadas".

Fontes do PEV disseram à Lusa que o incêndio de Pedrógão Grande é um tema incontornável na discussão com António Costa. Este debate quinzenal é o primeiro de três em que o tema dos fogos estará em foco, esta semana, na Assembleia da República.

Na quinta-feira, o PSD agendou um debate sobre segurança, protecção e assistência às pessoas no incêndio de Pedrógão Grande e a semana de debates parlamentares termina na sexta-feira de manhã com uma interpelação dos Verdes sobre a floresta e desertificação do mundo rural.

Nesta quarta-feira, será o PSD a abrir o debate quinzenal, com uma ronda de perguntas ao chefe do Governo, seguindo-se PS, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PCP, PEV e Partido Pessoas, Animais e Natureza (PAN).

Todos os partidos comunicaram, por antecipação, que pretendem abordar temas sociais e económicos, sendo o PEV o único, como é habitual, a colocar temas ambientais. O BE acrescentou também temas de política internacional.

O último debate quinzenal foi a 8 de Junho. O tema escolhido pelo Governo foi a educação, os parceiros do PS à esquerda pressionaram o primeiro-ministro para acabar com a "vergonha nacional" das rendas excessivas na energia, mas de António Costa só ouviram que admite renegociar.

