No Douro, o tomate coração-de-boi é digno de um mês de festa

O querido mês de Agosto é também o mês do querido coração-de-boi do Douro e, para celebrá-lo, está de regresso o festim à região, com três eventos dedicados àquela variedade de tomate.

Já se tornou uma tradição: com a entrada em Agosto, chega também a Festa do Tomate Coração de Boi do Douro, com três eventos dedicados ao ingrediente estrela da região no Verão. O ponto alto – e aquele que deu origem à iniciativa há sete anos – é o concurso para eleger o melhor e mais suculento fruto da temporada.

Este ano, o tomate coração-de-boi produzido nas hortas das quintas do Douro vai à mesa de prova no dia 25 de Agosto, desta vez na Quinta do Seixo, da Sogrape, em Tabuaço, que “abriu no final do Verão passado o restaurante Seixo by Vasco Coelho Santos”, chef com uma estrela Michelin (no seu Euskalduna, no Porto), lembra a organização em comunicado.

O concurso, conquistado no ano passado pela Quinta do Pessegueiro, volta a “reunir especialistas”, integrando no júri “chefs de cozinha de referência, enólogos, jornalistas e outros actores da área da gastronomia”.

Apurado o vencedor, a festa continua num “jantar volante” que, ao longo das últimas edições, se tem tornado um “ponto de encontro entre produtores de vinhos do Douro, visitantes e turistas”, “animado por uma mesa de sabores à volta do tomate e vinhos das quintas concorrentes”, sublinha a organização. A inscrição no jantar custa 50€, tendo lugares limitados e reserva prévia obrigatória, assim como o pagamento, realizada por e-mail.

Mas o que tem o tomate coração-de-boi do Douro assim de tão especial? De acordo com a organização, a “muita luz” e as “grandes amplitudes térmicas típicas da região” reforçam “as qualidades de textura, sabor e suculência deste fruto carnudo e com poucas sementes”. Foram estas “virtudes naturais” do protagonista das hortas no Verão que motivaram a criação do concurso por três amigos: Celeste Pereira, proprietária da empresa de comunicação e eventos Greengrape, Edgardo Pacheco, jornalista (colaborador do PÚBLICO) e actual curador do evento, e Abílio Tavares da Silva, produtor de vinhos da Quinta de Foz Torto.

Para Celeste Pereira, “este é também um modo de promover o território, a sua diversidade de produto e originalidade”, transformando “a época de produção do tomate numa festa no Douro” que atrai à região “um número cada vez maior de pessoas”. “A iniciativa centra-se no tomate coração-de-boi do Douro, mas vai muito além disso. É também um momento de exaltação da região vinhateira nas suas múltiplas vertentes, promovendo o vinho, o território, o turismo, as gentes do Douro que aqui trabalham todos os dias e aqueles que, com visão, nele investem.”

Além do concurso, a sétima edição do evento integra novamente a iniciativa Mês do Tomate, com “pratos inspirados” neste ingrediente do Douro a integrar as ementas de 18 “restaurantes de referência da região” ao longo de todo o mês de Agosto (ver caixa).

No Quintal, no hotel Six Senses, em Lamego, o chef Nuno Matos propõe um gaspacho, bem como corvina com molho de noz e tártaro de tomate coração-de-boi; enquanto o Lagar e a Taberna do Carró apostam em “menus completos de tomate”. Já Graça Gomes leva à ementa da Toca da Raposa uma sopa de tomate, milhos de tomate, uma bolonhesa e empadão de vegetais com tomate como propostas veganas e, de sobremesa, queijo de ovelha com doce de tomate e um novo gelado de tomate que “promete surpreender”. Escusado será dizer que serão todos confeccionados com o “carnudo e suculento” coração-de-boi cultivado na região.

Para encerrar o festim, regressa também a Festa do Tomate À Cappela, agendada para o dia 26 de Agosto, desta vez na capela barroca da aldeia de Arroios, no concelho de Vila Real. “Aberta a todos e sem júri nem pontuações”, a iniciativa integra uma prova de tomate coração-de-boi com diferentes perfis de azeite, coordenada pelo presidente do júri do concurso, Francisco Pavão, “nome amplamente conhecido no sector do azeite e dos vinhos”, contando ainda com a participação de chefs de cozinha e Jorge Raiado, da Salmarim, empresa algarvia de produção de sal marinho. A participação é gratuita, “mas aconselha-se reserva” por e-mail.

Organizada em parceria com o Projecto Capella, a festa continua no largo da aldeia, com a oitava edição do Mercadinho da Capella, “com música, animação, petiscos, sabores regionais e venda de produtos das hortas locais”. Às 20h, a capela barroca da aldeia acolhe a apresentação do livro Imagem Foto Corpo Lugar, de Lucília Monteiro, fotojornalista da revista Visão. “A apresentação vai ser acompanhada de uma performance musical do conceituado rapper Johnny Virtus”, acrescenta o comunicado de imprensa.