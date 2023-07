Francisco e António Pavão, o azeite sonhado da Casa de Santo Amaro e as irritações que não passam

O azeite é a cultura alimentar que mais nos irrita e, em simultâneo, a que mais nos comove. Por isso lembra-nos a tese de Afonso Cruz sobre os gatos (O Vício dos Livros, Companhia das Letras): “Os gatos brincam com as suas presas, vêm aos esses quando os chamamos, enfim, rodeiam as coisas antes de as sentenciarem, não correm para o destino, fazem durar a viagem, como num jogo. Isso é o miolo de qualquer história.” Quem tem gatos percebe a coisa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt