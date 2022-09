A que sabe um verdadeiro tomate-coração-de-boi?

O júri juntou-se na Quinta de Nápoles para eleger o produtor que melhor tomate-coração-de-boi do Douro conseguiu neste ano climaticamente doido. Ganhou a Quinta do Pessegueiro, mas, pensando bem, os grandes vencedores desta brincadeira séria são todos os hortelãos que recuperam uma cultura que encontra no Douro o terroir perfeito.