O melhor tomate coração de boi do Douro vive na Quinta do Pessegueiro

A Quinta do Pessegueiro, situada em São João da Pesqueira, venceu a V edição do Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro, que se realizou no dia 26 de Agosto, na Quinta de Nápoles, da Niepoort. Em segundo lugar ficou o projecto de horticultura familiar Tanque Science & Wine e em terceiro a Quinta da Manoella, dos vinhos Wine & Soul.

“O ano está a ser difícil para o bom desenvolvimento do tomate coração de boi do Douro, mesmo assim, não faltaram à mesa do concurso excelentes exemplares, merecedores de galardão. O fruto rei do Verão brilhou, apesar do clima adverso”, escreve a organização em comunicado.

À festa do melhor tomate da campanha 2022 juntaram-se especialistas para falarem sobre a sua valorização e contributo para o desenvolvimento sustentável da região, um debate organizado em parceria com a CCDR-N.

O concurso integra o Mês do Tomate, que inclui, além de vários momentos com especialistas e produtores, ementas especiais em “restaurantes referenciais da região” com o que é dito “o melhor tomate de Portugal”.

Foto Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro P Pereira

Foto Os elementos do júri na sala de provas Paulo Pereira

É “um momento de exaltação da região vinhateira nas suas múltiplas vertentes, promovendo o vinho, o território, o turismo, as gentes do Douro que aqui trabalham todos os dias e aqueles que, com visão, nele investem”, nas palavras de Celeste Pereira, que dirige a agência de comunicação Greengrape e o projecto de animação turística alltodouro.com, promotores do evento, fruto da iniciativa também de Edgardo Pacheco, jornalista (colaborador da Fugas e da secção de vinhos Terroir) e curador do evento, e do produtor de vinhos Abílio Tavares da Silva, da Quinta de Foz Torto.