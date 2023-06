Bruno Caetano, João Gonzalez, Mónica Santos e Joana Vicente convidados a integrar a Academia de Hollywood

Os portugueses Bruno Caetano, João Gonzalez, Mónica Santos e Joana Vicente foram convidados para integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, anunciou hoje a organização que entrega os Óscares em Hollywood.

"É realmente uma honra poder ajudar a representar a animação portuguesa nestes prémios tão históricos e distintos", disse à Lusa o produtor Bruno Caetano, que soltou "um grito" ao receber o convite por email.

O produtor está neste momento na Serra do Açor, a trabalhar no filme A cada dia que passa..., de Emanuel Nevado, animador na Aardman que está agora a trabalhar na sua primeira curta-metragem profissional como realizador.

Bruno Caetano e João Gonzalez mostraram-se "extremamente felizes com o convite", depois de um ano histórico para a animação portuguesa, com a primeira nomeação de sempre para os Óscares de uma produção lusa, para o seu filme Ice Merchants.

"Ser convidados ao lado da Mónica é um prazer acrescido", considerou João Gonzalez, referindo-se à realizadora, também de curtas-metragens, Mónica Santos. Gonzalez soube do convite da Academia a caminho de Itália para servir como jurado num festival.

Os três portugueses foram convidados para serem membros da organização na categoria de Curtas-Metragens e Animação.

O cineasta João Gonzalez foi o autor da curta-metragem de animação Ice Merchants, a primeira produção portuguesa a ser nomeada aos Óscares, e a Academia citou o seu trabalho neste título e em Nestor no anúncio do convite.

O produtor Bruno Caetano, da COLA Animation – que produziu Ice Merchants – foi convidado para a Academia com referência a esta curta-metragem e a The Peculiar Crime of Oddball Mr. Jay.

Já Mónica Santos foi convidada com menção para o seu trabalho em Entre Sombras e Amélia & Duarte, que co-realizou com Alice Guimarães. Mais recentemente, Mónica Santos assinou as curtas-metragens O Casaco Rosa e Palma.

Joana Vicente, produtora com mais de 30 anos de carreira no mundo do cinema independente, especialmente nova-iorquino, que em anos recentes foi directora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto e é agora CEO do Sundance Institute, responsável pelo festival com o mesmo nome, foi também convidada, na categoria de executiva. Ao longo dos anos, trabalhou com realizadores como Todd Solondz, Steven Soderbergh, Jim Jarmusch, Nicole Holofcener, Hal Hartley ou Brian De Palma.

Os quatro portugueses surgem numa lista de quase 400 nomes a quem "a Academia tem o orgulho de dar as boas-vindas como membros", disseram, em comunicado, o presidente executivo, Bill Kramer, e a presidente da Academia Janet Yang.

"Eles representam um talento global extraordinário transversal a disciplinas cinemáticas e tiveram um impacto vital nas artes e ciências cinematográficas e nos fãs dos filmes em todo o mundo", completaram.

Os quatro profissionais juntam-se a um selecto grupo de portugueses que foram convidados no passado, como a directora de casting Patrícia Vasconcelos ou os realizadores Abi Feijó, Regina Pessoa e Pedro Costa. Entre esta nova leva de membros incluem-se também nomes como Taylor Swift, David Byrne, Ke Huy Quan, Bill Hader ou Paul Mescal, alguns deles ex-nomeados ou vencedores de Óscares.