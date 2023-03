Ke Huy Quan é o Melhor Actor Secundário

"Mãe, acabei de ganhar um Óscar", disse Ke Huy Quan, dirigindo-se à sua mãe de 84 anos. O actor que nasceu no Vietname – é o primeiro actor americano-vietnamita a ser nomeado e a ganhar na categoria – e nos anos 1980 foi estrela em Indiana Jones e o Templo Perdido, de Steven Spielberg, e Os Goonies, de Richard Donner – e apareceu em O Rapaz da Pedra Lascada com Brendan Fraser, nomeado para Melhor Actor, como lembrou Jimmy Kimmel no monólogo de abertura –, é o Melhor Actor Secundário deste ano pelo papel em Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, do duo Daniels, que marcou o seu regresso à ribalta depois de anos longe dos holofotes.

No discurso, lembrou que, quando chegou à América, passou um ano num campo de refugiados. "De alguma forma, cheguei aqui a este palco", sublinhou. Histórias destas, sublinhou, só parecem acontecer nos filmes, mas aconteceram-lhe a ele.