Ice Merchants: o fogo e o gelo

Antes dos Óscares, Ice Merchants chega às salas. Não embandeiremos em arco com as possibilidades; saboreemos apenas um belíssimo filme feito por alguém que sabe claramente o que é o cinema.

Face à estreia em sala de Ice Merchants, com a sua nomeação pioneira para o Óscar da melhor curta de animação, vêm-nos à cabeça declarações de dois cineastas portugueses. João Salaviza, depois de ter alinhado curtas premiadas mas antes de chegar à longa, dizia que todas as aclamações que estava a receber podiam ser prematuras, porque estava ainda no início da sua carreira. Vicente Alves do Ó, numa entrevista mais recente, falava da tendência de se procurar desesperadamente a next big thing, a próxima revelação que virá salvar o cinema português. Ambos têm razão, ambos se cruzam no modo como Ice Merchants, com a sua improvável colecção de prémios, tem sido recebido.