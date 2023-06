Portugal vai estar em destaque no festival de cinema de animação de Annecy em 2024

Portugal será o país em destaque na próxima edição do festival de cinema de animação de Annecy, um dos mais importantes para aquele género cinematográfico, que acontecerá entre 9 e 15 de Junho de 2024.

O anúncio foi feito este sábado, último dia da edição deste ano, pela realizadora portuguesa Regina Pessoa, num vídeo mostrado ao público do festival.

A "homenagem à animação portuguesa" do festival de Annecy é anunciada no ano em que se estrearam nas salas de cinema portuguesas duas longas-metragens de animação que foram exibidas no certame francês em 2022: Nayola, de José Miguel Ribeiro, e Os demónios do meu avô, de Nuno Beato.

O cinema de animação português tem sido reconhecido um pouco por todo o mundo nos últimos anos.

Este ano, Ice Merchants, uma animação de João Gonzalez que entrelaça desenho 2D e música, esteve nomeado para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

O filme, que teve estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado, tem somado vários outros prémios em contexto de festivais, entre os quais os Annie, considerados os Óscares da animação, onde conseguiu a distinção de melhor curta-metragem e o prémio do público, na mesma categoria, do Festival Internacional de Cinema de Animação, Anima, em Bruxelas.

Em 2020, também o filme Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, da realizadora portuguesa Regina Pessoa, foi distinguido nos prémios Annie.

O festival de cinema de animação de Annecy, cuja edição deste ano termina este sábado, contou com várias produções portuguesas em competição.

Na competição oficial de curtas-metragens esteve Catisfaction, produzido e realizado por André Almeida, feito em 3D, sem diálogos, entre o real e o onírico, sobre um homem e o seu gato.

Na mesma competição estiveram duas co-produções portuguesas pela Cola Animation, de Bruno Caetano: L"Ombre des papillons, de Sofia El Khyari, de desenho sobre papel, e Telsche, de Sophie Colfer e Ala Nunu.

Na competição de filmes "Off Limits" esteve Motus, curta-metragem experimental em stop motion de Nelson Fernandes, enquanto na competição de filmes para televisão esteve o realizador José Pedro Cavalheiro com Sr. Passageiro, uma série para crianças, com argumento de Regina Guimarães e produção da Ocidental Filmes.