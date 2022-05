Atirador mata 19 crianças e duas professoras em escola no Texas. O que se sabe sobre o massacre?

Jovem de 18 anos foi abatido pela polícia no local. Presidente dos Estados Unidos quer país a combater lobby das armas.

Dezanove crianças e dois adultos mortos a dois dias de terminar o ano lectivo. É este, por enquanto, o balanço do ataque mais mortífero em escolas norte-americanos dos últimos dez anos - é preciso recuar a 2012 e a Sandy Hook, também uma escola primária. O atirador era um adolescente de 18 anos, Salvador Ramos, que terá actuado sozinho e foi morto pela polícia.

O que se sabe e o que falta saber sobre o ataque:

► Salvador Ramos foi identificado pela polícia como o atirador responsável pelo massacre. O jovem de 18 anos entrou na na Robb Elementary School, disparou, e foi abatido enquanto fugia do local. Não são ainda conhecidas motivações para este ataque, com as autoridades a acreditarem que o atirador agiu sozinho.

►O atirador comprou duas armas no dia do 18.º aniversário. Horas antes do massacre, Salvador Ramos disparou contra a avó, em casa. A mulher está em estado crítico no hospital.

Foto Joe Biden, acompanhado pela primeira-dama Jill Biden, falou ao país após tiroteio JIM LO SCALZO / POOL

► Salvador Ramos matou pelo menos 19 alunos e duas professoras. As crianças mortas têm entre sete e dez anos. Não há informação sobre mais crianças feridas e em estado grave.

► O atirador fez publicações nas redes sociais onde mostrava as armas adquiridas para o ataque. Salvador Ramos trabalhava num restaurante da cadeia de fast food Wendy's. Em declarações ao The New York Times, Adrian Mendez, responsável pelos turnos nocturnos neste estabelecimento, diz que Salvador Ramos se colocava à margem dos colegas: “Sabe como os funcionários falam entre si e são amigáveis? Ele não era assim. Acho que ninguém o conhecia a sério.”

► A primeira vítima mortal identificada publicamente foi Eva Mireles, professora do quarto ano formada em educação especial. Ainda esta manhã, foi avançada a identidade da segunda professora morta pelo atirador: Irma Garcia, docente há 23 anos, terá morrido enquanto protegia os alunos.

► Os órgãos de comunicação social norte-americanos já identificaram algumas das crianças assassinadas esta terça-feira. Uziyah Garcia foi uma das primeiras vítimas a serem conhecidas: a morte do menino de oito anos foi confirmada à Associated Press pelo avô. “O rapaz mais doce que alguma vez conheci”, relembra Manny Renfro, citado pelo The Guardian.

► Dois polícias foram baleados durante a troca de tiros com o suspeito. Foram ambos transportados para o hospital e nenhum corre risco de vida.

► Pais dos alunos tiveram de aguardar durante horas no parque de estacionamento da escola para receber informações sobre os filhos.

► O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relembrou que os outros países não têm o mesmo problema com tiroteios, apontando o dedo à indústria das armas: “Por amor de Deus, quando vamos enfrentar o lobby das armas?”

► As famílias das vítimas no massacre de Sandy Hook – tiroteio numa escola primária em 2012 que provocou a morte a 26 pessoas – voltaram a pedir maior controlo no acesso a armas.

► O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enviou condolência às famílias das vítimas. “As pessoas da Ucrânia partilham a dor dos familiares e amigos de todas as vítimas e da população norte-americana”, escreveu Zelensky no Twitter.