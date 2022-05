“O meu coração está desfeito”: o luto pela morte de professora em tiroteio no Texas

Dois professores morreram durante massacre que vitimou 19 crianças em escola no Texas. Eva Mireles era formada em educação especial e ensinava turma do quarto ano.

Na terça-feira, Eva Mireles saiu de casa em direcção a um trabalho que parecia adorar: ensinar crianças do quarto ano na pequena cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas. Mas a professora nunca chegaria a voltar a casa, assassinada com 19 crianças e outro colega de profissão no mais recente tiroteio em massa em escolas dos Estados Unidos.

Mireles, com formação em educação especial e bilinguismo, ensinava na Escola Primária Robb, alvo de um massacre em que um adolescente de 18 anos matou 22 pessoas numa “chuva de balas” antes de ser abatido pela polícia. A professora ensinava crianças do quarto ano com idades entre os 9 e os dez anos, detalhou a prima Cristina Mireles no Facebook.

“A minha linda prima! É um dia tão devastador para todos nós. O meu coração está desfeito num milhão de pedaços”, lamentou Arizmendi Mireles.

Numa curta biografia publicada no site do agrupamento de escolas, Mireles adiantava ter uma família “solidária, divertida e amorosa”, composta pelo marido, a filha licenciada e “três amigos com pelo”. O marido, Ruben Ruiz, é agente policial na força de polícia do agrupamento de escolas, o departamento que está a investigar o massacre.

A tia, Lydia Martinez Delgado, fez o luto pela morte da sobrinha numa publicação no Facebook, pedindo orações para a família e toda a cidade de Uvalde.

Esta comunidade, a cerca de 130 quilómetros a oeste de San Antonio, tem perto de 16.000 residentes: quase 80% desta população é latina ou hispânica, mostram os dados dos censos norte-americanos.

“Estou furiosa que estes tiroteios continuem. Estas crianças são inocentes e as armas não deviam ser de acesso fácil para todos. Esta é a minha cidade natal, uma pequena comunidade com menos de 20 mil [habitantes]. Nunca imaginei que isto acontecesse, especialmente aos meus entes queridos”, escreveu Martinez Delgado.

“Tudo o que podemos fazer é rezar pelo nosso país, estado, escolas e especialmente a família [das vítimas]”, pode ler-se na publicação.

Restavam dois dias no calendário escolar quando se deu o massacre desta terça-feira. O agrupamento de escolas cancelou as aulas que restavam no ano lectivo e oferece aconselhamento psicológico para os sobreviventes da tragédia.