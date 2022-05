Suspeito de tiroteio em Uvalde sofreu bullying e tornou-se cada vez mais violento

Os testemunhos de amigos e familiares do suspeito do tiroteio numa escola primária no Sul do Texas, que causou a morte a pelo menos 19 crianças e duas professoras na terça-feira, começaram já a surgir, e ajudam a desenhar o retrato de um adolescente problemático: com problemas e gaguez na infância e com uma mãe toxicodependente, Salvador Ramos é descrito como alguém que sofreu bullying em criança e se foi tornando cada vez mais violento. Dias após fazer 18 anos, comprou as armas que depois terá usado no massacre.