Trump e governador do Texas discursam em convenção da NRA no fim-de-semana

Enquanto os pais dos alunos da escola primária de Uvalde, no estado do Texas, tentavam perceber se os seus filhos tinham sobrevivido ao ataque de terça-feira — ou se estavam na lista de 19 crianças que foram mortas a tiro pelo atacante —, o poderoso grupo de pressão pró-armas nos Estados Unidos, a NRA, continuava a promover uma oferta de armamento na sua próxima convenção anual. O encontro vai decorrer no fim-de-semana, no Texas, a 400 quilómetros da escola primária de Uvalde, e a lista de convidados de honra inclui o ex-Presidente dos EUA Donald Trump, os senadores republicanos Ted Cruz e John Cornyn, e o governador do Texas, Greg Abbott.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, na noite de terça-feira, Cruz ofereceu as condolências às famílias das crianças mortas pelo atirador norte-americano Salvador Ramos, de 18 anos, e agradeceu a resposta dos agentes de segurança pública e dos profissionais de saúde.

“A Heidi e eu estamos a rezar pelas crianças e pelas famílias [das vítimas] deste horrível ataque em Uvalde”, disse Cruz a um grupo de jornalistas no edifício do Congresso dos EUA, em Washington.

O governador do Texas, Greg Abbott, foi o primeiro responsável a avançar o número de mortes na escola primária de Uvalde, na noite de terça-feira, numa altura em que o balanço era ainda provisório. Na altura, Abbott surgiu nas televisões a lamentar a morte de 14 crianças e um professor; mais tarde, soube-se que tinham morrido 19 crianças e dois professores, e que pelo menos outra criança está hospitalizada em estado crítico.

Influência da NRA

Cruz e Abbott, ambos do Partido Republicano — e ambos com ambições de se candidatarem à Presidência dos EUA —, estão na lista de oradores convidados na convenção anual da National Rifle Association (NRA), que começa na sexta-feira e termina no domingo.

O apoio financeiro da NRA a políticos norte-americanos, em particular do Partido Republicano, é visto como um dos principais entraves à aprovação de leis mais restritivas sobre o uso e posse de armas nos EUA.

Embora as quantias envolvidas indiquem, segundo alguns estudos, que é a influência da NRA sobre o eleitorado mais conservador — e não as doações financeiras a políticos — que deixam os candidatos republicanos de pé atrás quando são confrontados com propostas legislativas, o poder do grupo pró-armas é inegável.

Em 2021, por exemplo, o governador do Texas promulgou uma proposta de lei, apoiada pela NRA, que eliminou a exigência de uma licença especial para o transporte de armas ligeiras (como pistolas) por cidadãos com mais de 21 anos de idade. E, em 2011, o grupo pró-armas patrocinou um processo em tribunal contra o estado do Texas para que a idade da posse de armas ligeiras, sem licença, baixasse de 21 para 18 anos — um processo em que viria a ser derrotada.

Abbott e Cruz — e também Trump — ainda não se pronunciaram sobre a sua participação na convenção anual da NRA, em Houston. Segundo a empresa Houston First, responsável pela organização da convenção no Centro de Convenções George R. Brown, não foi comunicada qualquer alteração aos planos iniciais.

Poucas horas depois do ataque na escola de Uvalde, o senador John Cornyn anunciou que já não irá participar na convenção da NRA, mas fez questão de frisar que a alteração de planos não está relacionada com o ataque.

“Antes da tragédia de hoje [terça-feira] em Uvalde, já tínhamos informado a NRA de que ele não iria conseguir discursar devido a uma alteração inesperada na sua agenda”, disse um porta-voz do senador republicano do Texas. “Ele tem de estar presente em Washington, na sexta-feira, por motivos pessoais.”

Elogios a Trump

No site da NRA, a convenção está a ser promovida como “uma comemoração dos direitos da Segunda Emenda” — a emenda da Constituição dos EUA que consagra o direito ao uso e porte de armas.

Para além de Trump, Abbott e Cruz, fazem parte da lista de oradores os republicanos Dan Crenshaw (congressista do Texas), Kristi Noem (governadora do Dakota do Sul) e Mark Robinson (vice-governador da Carolina do Norte).

“Os membros da NRA estão eufóricos com a participação do Presidente Trump no Fórum de Liderança da NRA”, disse Jason Ouimet, director executivo do Instituto para a Iniciativa Legislativa (o departamento de lobbying político da NRA).

“O Presidente Trump sempre defendeu as liberdades constitucionais em que os seus colegas da NRA acreditam. Durante a pandemia de covid-19, o Presidente Trump decidiu que os revendedores de armas e munições são ‘infra-estruturas críticas’, o que levou os vários estados a reabrirem as lojas de armas que tinham sido encerradas”, disse o mesmo responsável da NRA, citado no site do grupo.