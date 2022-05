Xavier, Ellie, Eva: quem são as vítimas do tiroteio na escola primária do Texas?

Esta terça-feira, 24 de Maio, o ataque na escola primária norte-americana Robb, no Texas, ficou registado como o quarto pior tiroteio na história dos Estados Unidos. O atirador, Salvador Ramos, tinha 18 anos e terá agido sozinho. Acabou por ser morto pela polícia.

Segundo o balanço mais recente, o adolescente tirou a vida a 21 pessoas: 19 crianças e duas professoras.

As crianças

Uziyah Garcia, 8

O avô de Uziyah, Manny Renfro, confirmou a morte do neto, relembrando-o como “o rapazinho mais doce” que alguma vez conhecera.

Manny Renfro recordou que a última vez que se viram durante as férias escolares aproveitaram para treinar passes de futebol. “Era um rapazinho tão rápido e conseguia apanhar a bola tão bem”, disse.

Xavier Lopes, 10

A criança foi recordada pela prima, Lisa Garza, como um grande nadador. “Era um rapazinho amoroso de dez anos, apenas a gozar a vida, sem saber que esta tragédia iria acontecer”, disse.

Segundo Lisa Garza, Xavier era “muito alegre, adorava dançar com os irmãos e a mãe”.

A mãe, Felicha Martinez, tinha estado com o filho na escola, numa cerimónia de atribuição de prémios, horas antes do tiroteio. Ao Washington Post contou que o filho estava sempre a dizer piadas e tinha dois desportos favoritos: futebol e beisebol. “Nunca vou esquecer o sorriso dele, animava qualquer um (...) era tão cheio de vida.”

Jose Flores, 10

Foi o tio de Jose, Christopher Salazar, quem confirmou a morte do aluno do quarto ano.

Ao Washington Post, Salazar partilhou que o sobrinho “era um rapazinho muito feliz”. “Amava os pais e adorava rir e divertir-se”, acrescentou.

Segundo o tio, Jose “adorava ir à escola” e “era muito esperto”. No dia do tiroteio, horas antes, a criança recebeu um prémio de honra.

Amerie Jo Garza , 10

O falecimento de Amerie Jo Garza foi um dos primeiros a ser confirmados. Nas redes sociais, o pai divulgou uma fotografia com a filha. Na legenda pode ler-se: “O meu amor pequenino está agora a voar junto dos anjos. Por favor, não tomem nenhum segundo por garantido. Abracem a vossa família. Digam-lhes que os amam”.

Amerie tinha celebrado o 10.º aniversário há duas semanas. A criança foi baleada enquanto tentava ligar aos serviços de emergência, avançou a avó, Berlinda Irene Arreola, ao The Daily Beast.

Makenna Elrod, 10

A morte da menina que tinha celebrado o 10.º aniversário há um mês foi confirmada por um amigo da família, avança o Telegraph​.

A mãe de uma das amigas de Makenna partilhou com o jornal que a filha, Chloe, adorava Makenna. “Há apenas algumas semanas ela [Chloe] recebeu uma pulseira da amizade por parte da Makenna e usa-a todos os dias! Quando acordar amanhã vai ficar devastada.”

Eliahana Cruz Torres, 10

A morte de Eliahana, que não queria ir à escola no dia em que ocorreu o tiroteio, foi confirmada pelo avô, avança o Telegraph.

Adolfo Cruz partilhava em voz alta: “Espero que ela esteja viva”. O avô, de 69 anos, acabou por aguardar durante horas à porta da escola até saber da infeliz notícia.

No Twitter, uma jornalista da ABC partilhou uma fotografia da criança. Na descrição, Mireya Villarreal partilha que Adolfo Cruz lhe disse que a neta era uma “jovem linda com muita energia”.

Ellie Lugo, 10

Foram os pais de Ellie que confirmaram o falecimento da criança.

Nas redes sociais, Steven Garcia e Jennifer Lugo escreveram: “É difícil emitir uma declaração sobre alguma coisa neste momento... A nossa Ellie era uma boneca.”

Annabell Guadalupe Rodriguez, 10

Annabell foi morta na sala de aula, ao lado da prima, avançaram membros da família ao Telegraph.

O pai tinha-a dado como desaparecida ao início do dia.

As professoras

Irma Garcia, cerca de 40

Irma dava aulas ao quarto ano e já há 23 anos que leccionava. Segundo refere o Telegraph, estava casada há 24 anos e tinha quatro filhos. Foi um deles, Christian Garcia, que confirmou o óbito, avança a CNN.

De acordo com as autoridades norte-americanas, o corpo da professora foi encontrado numa posição de protecção dos alunos. A informação foi confirmada pelo sobrinho de Irma, que partilhou uma fotografia no Twitter. Na descrição pode ler-se: “A minha tia não sobreviveu, sacrificou-se protegendo as crianças na sua sala de aula... morreu como uma heroína.”

A idade da professora não foi ainda confirmada.

Eva Mireles, 44

O falecimento da professora do quarto ano foi o primeiro a ser confirmado.

Eva Mireles era casada, tinha uma filha já licenciada e três animais de companhia. O marido, Ruben Ruiz, é agente na força de polícia do agrupamento de escolas, o departamento responsável por investigar o massacre.