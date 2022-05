Ataque na primária de Uvalde é o quarto pior na história dos EUA

A lista de ataques com armas de fogo em estabelecimentos de ensino nos EUA aumentou nesta terça-feira. O ataque na Escola Primária Robb, na cidade texana de Uvalde, com 21 mortos, 19 crianças e duas professoras, é o quarto pior desde 1927.

Nos Estados Unidos, escolas e universidades têm sido palco de tiroteios e massacres desde há décadas: o ataque com armas de fogo mais mortífero nas escolas norte-americanas aconteceu a 16 de Abril de 2007, na universidade Virginia Tech, onde 32 pessoas perderam a vida e 23 ficaram feridas quando um aluno de 23 anos invadiu os dormitórios durante a noite armado com duas pistolas. O jovem tinha um historial de depressão e acabou por tirar a própria vida no local. Oitenta anos antes, em 1927, um homem fez explodir uma escola em Bath, no Michigan, matando 45 pessoas, incluindo 38 crianças, naquele que continua a ser o ataque mais mortífero a instituições de ensino no país.

Mas o tiroteio desta terça-feira em Uvalde, que tirou a vida a 19 crianças e duas professoras, parece a muitos uma repetição do de há 10 anos na escola primária de Sandy Hook, Newtown, a 14 de Dezembro de 2012,a té pela idade das crianças. Contabilizaram-se 26 vítimas, além do próprio atacante, Adam Lanza, de 20 anos. Nascido em Newtown e filho de pais separados, o jovem vivia com a mãe, a quem também tirou a vida antes de se dirigir para a escola.

Só no ano passado houve 34 tiroteios em escolas dos EUA, mais do que triplicando os ocorridos em 2020, ano em que se registaram 10 ataques, segundo dados da EducationWeek, uma organização noticiosa independente dedicada à educação. E o estudo World Population Prospects, do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, registou 288 tiroteios em escolas nos EUA desde 2009, estando 11 classificados como “ataques em massa”. As estatísticas revelam ainda que aconteceu pelo menos um tiroteio em escolas de todos os estados norte-americanos e mais de 270 mil estudantes já foram vítimas de alguma forma de violência armada.

Esta é a lista dos ataques mais marcantes nas escolas norte-americanas, desde 1927:

1. Escola de Bath, Michigan, 18 de Maio de 1927

45 mortos

Andrew Kehoe faz explodir uma escola, matando 45 pessoas, incluindo 38 crianças. Mais de 60 pessoas ficaram feridas.

2. Universidade do Texas, Austin, 1 de Agosto de 1966

17 mortos

Charles Whitman subiu a uma das torres do campus da Universidade do Texas e começou a disparar indiscriminadamente. Matou 17 pessoas e feriu mais de 30.

3. Escola de Stockton, Califórnia, 17 de Janeiro de 1989

Cinco mortos (mais o atacante)

Um homem de 24 anos dispara sobre o átrio da escola, matando cinco crianças e ferindo cerca de 30.

4. Universidade de Iowa, 1 de Novembro de 1991

Seis mortos

Gang Lu, um antigo aluno da universidade, não terá ficado satisfeito com a classificação atribuída ao seu doutoramento. No dia 1 de Novembro compareceu a uma conferência na antiga universidade. Poucos minutos depois do início do evento, Lu começou a disparar sobre os presentes.

5. Escola de Westside, Jonesboro, 24 de Março de 1998

Cinco mortos

Dois adolescentes, de 11 e 13 anos, fizeram disparar o alarme da escola do Arkansas para fazer com que os colegas saíssem das salas e, já no pátio, dispararam à sua volta. Quatro colegas e um professor foram mortalmente atingidos.

6. Escola Secundária Thurston, Springfield, 21 de Maio de 1998

Quatro mortos

Depois de ter sido suspenso da escola de Oregon, Kip Kinkel, de 15 anos, matou os pais antes de ir para a escola onde disparou sobre os seus colegas, provocando mais duas vítimas mortais. Foi condenado a 111 anos de prisão.

7. Liceu de Columbine, Littleton, 20 de Abril de 1999

13 mortos (mais os dois atacantes)

Dois adolescentes, de 17 e 18 anos, semearam o pânico na escola do Colorado quando entraram munidos de armas e bombas feitas em casa. Assassinaram 12 alunos e um professor e suicidaram-se em seguida.

8. Universidade do Arizona, 28 de Outubro de 2002

Três mortos (mais o atacante)

Nas semanas anteriores ao incidente, o estudante de enfermagem responsável pelo ataque tinha ameaçado armadilhar o edifício com explosivos, mas a ameaça não chegou a concretizar-se. Estaria furioso por não ter conseguido passar nos exames.

9. Liceu de Red Lake, Minnesota, 21 de Março de 2005

Nove mortos (mais o atacante)

Jeff Weise, de 16 anos, matou os avós a tiro, na sua casa, e seguiu para a escola, numa reserva índia do Minnesota. Pouco passava do meio-dia quando entrou no liceu e matou a tiro cinco alunos, um professor e um segurança, suicidando-se em seguida. Vários colegas garantiram que sorria enquanto disparava.

10. Escola de Wolfrock, Lancaster, 2 de Outubro de 2006

Cinco mortos (mais o atacante)

Charles Roberts tinha 32 anos e era camionista na região. A 2 de Outubro de 2006, entrou na única sala de aula da escola frequentada pela comunidade amish local, na Pensilvânia, mandou sair os rapazes e as outras pessoas adultas, amarrou os pés das raparigas, com idades entre os seis e os 14 anos, e começou a disparar, apontando a arma à cabeça de cada uma. Cinco acabaram por morrer. Suicidou-se quando a polícia chegou ao local.

11. Instituto Politécnico da Virgínia, 16 de Abril de 2007

32 mortos

O estudante sul-coreano Seung-Hui Cho, vítima de bullying, disparou contra quem encontrou no politécnico da Virgínia, onde estudava.

12. Universidade de Illinois, 14 de Fevereiro de 2008

Cinco mortos (mais o atacante)

Um rapaz, descrito por testemunhas como um “jovem branco e magro”, entrou num auditório da Northern Illinois University, na cidade de Dekalb, a 105 quilómetros de Chicago e começou a disparar.

13. Universidade do Alabama, Huntsville, 12 de Fevereiro de 2010

Três mortos

Amy Bishop era professora de biologia na universidade. Foi numa aula que começou a disparar sobre os alunos. Foi condenada a prisão perpétua em 2012.

14. Instituto Chardon de Cleveland, Ohio, 28 de Fevereiro de 2012

Três mortos

Um aluno, T.J. Lane, do Instituto Chardon de Cleveland, Ohio, começou a disparar contra os colegas na cafetaria desta escola profissional. Um morreu no local, dois posteriormente, dos ferimentos.

15. Universidade Católica de Oakland, Califórnia, 2 de Abril de 2012

Sete mortos

Ono Goh, um antigo aluno de 43 anos, entrou na faculdade, fez a recepcionista refém e perguntou por outra funcionária. Ao perceber que a pessoa que procurava não estava, obrigou sete alunos a colocarem-se lado a lado e fuzilou-os. À polícia disse que planeou o crime durante semanas e que era uma retaliação por terem troçado do seu sotaque.

16. Escola primária de Sandy Hook, Newtown, 14 de Dezembro de 2012

26 mortos (mais o atacante)

Adam Lanza matou 20 crianças e seis adultos na escola Sandy Hook, Connecticut.

17. Universidade de Santa Monica, Califórnia, 7 de Junho de 2013

Cinco mortos (mais o atacante)

Um homem de 24 anos dispara sobre o átrio da escola, matando cinco crianças e ferindo cerca de 30. Suicidou-se em seguida.

18. Escola Marysville Pilchuck, Washington, 24 de Outubro de 2014

Quatro mortos (mais o atacante)

O atirador era aluno na escola de Marysville e seria vítima de bullying por parte dos colegas.

19. Universidade de Roseburg, Oregon, 1 de Outubro de 2015

Nove mortos (mais o atacante)

Chris Harper-Mercer, de 26 anos, matou oito colegas e um professor.

20. Benton, Kentucky, 23 de Janeiro de 2018

Dois mortos

Um estudante de 15 anos disparou e matou dois outros estudantes da mesma idade na Marshall County High School. Dezoito outras pessoas ficaram feridas por balas ou no caos criado pelo tiroteio.

21. Escola Marjory Stoneman Douglas, Parkland, 14 de Fevereiro de 2018

17 mortos

Nikolas de Jesus Cruz, de 19 anos, era um ex-aluno daquela secundária da Florida. Fez soar o alarme de incêndio para que os ex-colegas saíssem das salas e começou a disparar.

22. Santa Fe High School, Texas, 18 de Maio de 2018

10 mortos

Um adolescente de 17 anos matou 10 pessoas a tiro e deixou outras 10 feridas na Santa Fe High School, no Texas, Estados Unidos. Dimitrios Pagourtzis, que foi preso pela polícia, usou uma espingarda e um revólver calibre 38 do seu pai, que tinha autorização para porte de arma. As vítimas foram nove estudantes e um professor. Pagourtzis rendeu-se quando a polícia chegou ao colégio e relatou que tinha a intenção de se matar, mas que não teve coragem.

23. Santa Clarita, Califórnia, 14 de Novembro de 2019

Dois mortos

Um jovem de 16 anos comemorou o seu aniversário disparando contra estudantes na sua escola, matando dois colegas de turma e ferindo outros três antes de tentar o suicídio. As vítimas têm entre 14 e 15 anos.

24. Oxford, Michigan, 30 de Novembro de 2021

Quatro mortos

Um adolescente de 15 anos matou quatro estudantes e feriu outros oito, entre eles um professor, nas imediações da escola secundária em Oxford, uma pequena cidade ao norte de Detroit. O autor do tiroteio foi acusado de “acto terrorista” e “homicídio” e os seus pais também foram acusados de homicídio involuntário por não terem garantido a guarda em segurança da arma que o filho acabou por usar no tiroteio.