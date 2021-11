Pelo menos três estudantes mortos num tiroteio em escola de Michigan

Pelo menos três estudantes foram assassinados e seis outras pessoas, entre as quais um professor, ficaram feridas esta terça-feira num tiroteio numa escola secundária de Oxford, no estado norte-americano do Michigan.

O suspeito, um estudante de 15 anos, foi detido sem oferecer resistência depois de disparar entre 15 a 20 tiros com uma arma semiautomática, informaram as forças da autoridade.

Um grande número de polícias e pessoal de emergência médica acorreu ao local, a 55 quilómetros a norte de Detroit, pouco antes das 13h (hora local), informou o xerife do condado de Oakland.

“O suspeito disparou múltiplos tiros”, disse o subxerife Michael McCabe aos jornalistas no local. “Há várias vítimas. Infelizmente, tenho de reportar que temos neste momento três mortos, que acreditamos serem estudantes”.

“Tudo isto durou cinco minutos”, acrescentou.

Os polícias acreditam que o estudante agiu sozinho, mas decorrem buscas na escola.