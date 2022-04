Dez frases que marcam o discurso de Zelenskii na Assembleia da República

Presidente ucraniano relacionou luta ucraniana com a revolução do 25 de Abril. Zelenskii descreveu ainda os horrores enfrentados pelos cidadãos ucranianos: “Estamos a lutar não só pela nossa independência, mas sim pela nossa sobrevivência.”

Depois de discursos um pouco por todo o mundo, foi a vez de o Presidente ucraniano falar, esta quinta-feira, no Parlamento português. A partir de Kiev e numa intervenção que durou cerca de 15 minutos, falou por videoconferência aos deputados portugueses e descreveu os horrores enfrentados pelos ucranianos desde o início da invasão russa. Do 25 de Abril às comparações entre Mariupol e Lisboa, o PÚBLICO seleccionou dez frases marcantes de Zelenskii no Parlamento.

1. “Em Mariupol não há uma única habitação que esteja inteira, a cidade foi totalmente incendiada”

2. “As tropas russas utilizaram a força aérea para bombardearem propositadamente civis”

3. “Estão a deportar pessoas para as regiões mais remotas da Rússia, fizeram campos especiais para dividir essas pessoas. Alguns são mortos, as raparigas são violadas”

i-video

4. “O vosso povo que, daqui a poucos dias, celebra o aniversário da Revolução dos Cravos que também vos libertou da ditadura, sabe perfeitamente o que estamos a sentir”

5. “Milhões de pessoas tiveram de fugir. Imaginem se toda a população portuguesa fosse obrigada a abandonar o país”

6. “Durante os bombardeamentos russos em Mariupol foram mortas mais de dez mil pessoas – não temos a certeza do número. Fizeram lá crematórios móveis para poderem destruir os corpos e não termos provas do que estão a fazer. Lembram-se de Bucha? Estão a tentar esconder os seus crimes de guerra para não termos as provas”

7. “Estamos a lutar não só pela nossa independência, mas sim pela nossa sobrevivência. Para que os ucranianos não sejam mortos, humilhados, torturados, capturados pela Rússia”

8. “Espero que defendam o embargo do petróleo russo na União Europeia e que se juntem a outros países para bloquear o sistema bancário russo”

9. “Vocês estão na ponta mais a oeste da Europa e nós na ponta mais a leste, mas as nossas razões são iguais e nós sabemos quais os valores e os direitos que devem existir na Europa de uma ponta a outra”

10. “Os ocupantes mataram só para se divertir, torturaram, violaram, mataram aquelas pessoas e dispararam contra carros onde havia crianças”