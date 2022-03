Em família: do tempo dos castelos à arte de Frida, contam-se vidas e mundos

EXPOSIÇÃO

Frida Kahlo, a Vida de Um Ícone

10 de Março a 30 de Junho

O Centro de Congressos da Alfândega do Porto tem um novo chamariz: uma exposição imersiva para mergulhar na vida e na obra da artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954). Dando a conhecer “a travessia existencial da mais conhecida e talentosa de entre todas as artistas plásticas mexicanas”, avança a sinopse, a visita é feita sem reproduções de pinturas, recorrendo a imagens de filmes, colecções de fotografias, música, realidade virtual, animações holográficas, videomapping e instalações artísticas para ajudar a reconstruir a vida do ícone. A experiência é promovida pelo ateliê OCubo, em parceria com a Fundação Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio Layers of Reality. Pode ser vista de quarta a domingo, das 14h30 às 19h30, pelo preço de 14€ (12€ para crianças dos 4 aos 11 anos, estudantes e seniores; grátis até aos 3 anos).

VISITAS

Beja 1400

Em permanência

No Castelo de Beja há uma visita interactiva onde história, artes e tecnologia se harmonizam para mostrar ao visitante as diferenças e semelhanças entre aquilo que estão a ver e “uma imagem plausível de como poderia ter sido este local no ano de 1400”, faz saber a autarquia. O “antes” e o “agora” da fortificação medieval avistam-se (e podem ser comparados) através de animações digitais repletas de conteúdos, onde também entram jogos, adivinhas e curiosidades. A experiência está implementada tanto no Posto de Turismo da cidade como na Torre de Menagem. Esta está aberta a visitas todos os dias, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 18h, por 2€ (grátis para menores de 12 anos).

TEATRO

Soundcheck

10 a 12 de Março

O Teatro da Didascália apresenta, em estreia nacional, a sua mais recente criação. Dirigida ao público jovem, “que tem o poder de reivindicar o seu tempo e o direito a uma existência justa” sublinha o comunicado, vem em forma de manifesto onde se junta música e política para contar a história do século XX (e “uma parte da história do rock”). Com a resistência a tomar o centro do palco, entre guitarras, bandeiras e cartazes, o espectáculo aborda lutas como “o feminismo, a liberdade sexual, a justiça social, o fim da exploração colonial, o fim do consumismo”, piscando o olho ao futuro e deixando “um rastilho em jeito de inquietação para as novas gerações”. A encenação é de Bruno Martins. Está em cena no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, na cidade vimaranense, quinta e sexta, às 10h30 e às 15h (sessões para escolas), e sábado, às 16h (para famílias), com bilhetes a 2€.

Eu Cá, Tu Lá

11 a 20 de Março

Nuno Lucas estreia uma peça sobre “o processo de criação de identidade”. Apoia-se em entrevistas feitas a crianças, de Norte a Sul de Portugal, para falar sobre a linguagem e os modos de falar, o processo do escutar, do expressar e do entender. A interpretá-la estão Joana Brandão e Paulo Quedas, numa produção d’O Rumo do Fumo em parceria com o Teatro Municipal do Porto, o Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) e o LU.CA - Teatro Luís de Camões (Lisboa), que cede o palco às sessões ao sábado e domingo, às 16h30 (para escolas, de quarta a sexta, às 10h30). A entrada custa 3€ (criança) e 7€ (adulto), sendo gratuita a 20 de Março, Dia Mundial do Teatro para a Infância e Juventude.

No Escuro

13 de Março

Quantos monstros cabem numa sala escura? Onde mora o escuro? Onde é que ele está quando eu não o estou a ver? Estas são algumas das perguntas exploradas em conjunto com crianças no espectáculo de Raimundo Cosme, produzido pela Plataforma285, que convida para uma viagem ao desconhecido, “sempre com a luz ligada”, garantem. Passa pelo Teatro Aveirense, domingo, às 11h e às 16h, com entradas a 3€.

MÚSICA

Les Feuilles Mortes

12 de Março

O Serviço Educativo da Casa da Música do Porto promove mais um concerto para a infância, desta vez sob o signo do jazz. A interpretação está nas mãos de Filipe Monteiro, João Costa, João Paulo Rosado, Paulo Gomes e Rui Teixeira; a direcção artística é do Factor E!. Sábado, às 16h, com entradas entre 6€ e 8€.

As Árvores Não Têm Pernas para Andar

13 de Março

Numa paleta de tons variada, à medida das diferentes espécies espalhadas pelo mundo, e com a ajuda de um toy piano, a pianista Joana Gama passeia-se por “árvores que são autênticas casas, outras que movem multidões para serem admiradas ou outras que produzem material que chega até à Lua”. Domingo, às 10h30 e 11h30, no Centro de Memória de Vila do Conde, com bilhetes a 2€ (criança) e 4€ (adulto).

DANÇA

Mi~Mar

13 e 14 de Março

No Centro de Artes de Águeda, a Dançarte leva a palco um espectáculo de música e dança para bebés. Com a luz, o som e o cenário interligados, a companhia mergulha no mar para mimar os dragões marinhos, abraçar o polvo, conversar com os peixes e dançar com o caranguejo, entre outras surpresas com “seres luminosos”. Domingo, às 16h, e segunda, às 10h30, com entrada gratuita, sujeita a inscrição aqui.

FESTA

Dia Internacional do Pi

13 de Março

Em Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento antecipa para este domingo a festa do Dia Internacional do Pi – instituída a 14 de Março para celebrar a importância da matemática na compreensão do mundo. De mãos dadas com a Associação Ludus, a iniciativa alinha a saída de campo Contar Bichos, uma banca com actividades pedagógicas, uma lição de Matemagia com Cartas, um Circo Matemático, uma oficina de impressão do Pi em 3D e desafios como dividir um barril de sumo em duas partes iguais ou dividir três ovos entre dois pais e dois filhos. A festa começa às 10h e prolonga-se até às 19h. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.

OFICINAS

Experiment'Arte

12 de Março

O livro Como Se Faz Cor-de-Laranja, de António Torrado, dá o tom ao novo ciclo de oficinas artísticas para famílias dinamizado pelo Conservatório de Música de Sintra. A primeira está marcada para sábado, das 10h às 12h, debruça-se sobre A Natureza das Cores e desafia a petizada a descobrir “o interminável universo das cores que preenchem os nossos dias”. Seguem-se A Poesia da Natureza (a 2 de Abril) e As Cores do Som (a 7 de Maio). Cada ateliê custa 8€ (18€ o conjunto dos três) e está destinado a famílias com crianças entre os três e os nove anos. Inscrições e informações aqui.