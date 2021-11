“O que produzem em Portugal?”, perguntou Trevor Noah. E o Twitter respondeu

O apresentador do The Daily Show brincou com uma lei laboral portuguesa e insinuou que uma quebra na produção nacional em nada influenciaria o resto do mundo. Mas os utilizadores do Twitter não se ficaram: pastéis de nata, cortiça, vinho e “caralhos” das Caldas foram apenas alguns exemplos.

O dever de as entidades patronais não contactarem funcionários fora do intervalo das horas laborais levou o apresentador do The Daily Show a concluir que isso implicará uma redução no trabalho. “E se Portugal vai trabalhar menos isso significa que vai produzir menos, e isso significa que o resto do mundo não vai receber tantos… — o que produzem em Portugal? —​ … cães d’água?”, numa referência a Bo, o cão d'água português que Barak Obama recebeu na Casa Branca em Abril de 2009 (e que morreu este ano).

O trecho humorístico, que termina a gozar com os funcionários da Amazon, cuja vitória laboral se resumirá a “poder escolher entre garrafas de vidro e plástico para urinar”, chegou ao Twitter e os utilizadores portugueses não deixaram Trevor Noah sem resposta.

When it comes to enforcing work-life balance, Portugal’s not playing around. pic.twitter.com/Vv0TNxWB13 — The Daily Show (@TheDailyShow) November 14, 2021

“Portugal produz de facto um pouco mais do que cães d'água (e mesmo nisto somos óptimos). Azeite, cortiça, alguns dos melhores vinhos do mundo, excelente comida, calçado, têxteis, até mesmo tábuas de corte para Jamie Oliver”, enumera um utilizador. Outro faz questão de realçar que “uma das nações mais antigas do mundo já produzia, ainda antes de a América existir, (…) vinho do Porto, cortiça, calçado, têxteis, azeite e o melhor peixe que provavelmente se come em Nova Iorque”.

Há ainda quem manifeste ter ficado ofendido — “Tente mais informação e algum respeito” —, ou uma inusitada gratidão, embora falhe na nacionalidade do humorista — “Obrigado Trevor! Um americano que sabe que Portugal é um país e não uma região de Espanha, estou impressionado!” —, já que Noah reside nos EUA, mas é sul-africano.

Depois, há quem tente explicar que a lei foi aprovada com o “objectivo de impedir a exploração” ou quem apresente Trevor Noah a ícones bem portugueses, como a imagem do Zé Povinho de Rafael Bordalo Pinheiro ou os populares “caralhos” das Caldas, criados, no século XIX, pela ceramista Maria dos Cacos como peças humorísticas.

No entanto, também há quem surja a comentar que não há espaço para ofensas: “Vejo muitos portugueses a virem aqui feitos loucos... Podem nunca ter assistido ao Daily Show. Isto foi hilariante!”

A paródia de Trevor Noah diz respeito à aprovação dos deputados, a 3 de Novembro, de uma proposta que consagra na lei o dever de o empregador se abster de contactar o trabalhador no período de descanso, excepto em “situações de força maior”, constituindo a violação desta regra uma contra-ordenação grave.​ A norma passará a constar do Código do Trabalho, aplicando-se à generalidade dos trabalhadores e não apenas aos que estão em teletrabalho.