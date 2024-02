Cat Janice tem um cancro terminal e compôs uma música viral para deixar os direitos ao filho

É uma das canções mais ouvidas nas plataformas de streaming nos Estados Unidos, tornou-se viral nas redes sociais e conquistou a atenção de artistas consagrados como Jason Derulo. Mas atrás do ritmo alegre e dinâmico de Dance You Outta My Head, lançada a 19 de Janeiro, está a história de uma mãe que prepara o futuro do filho enquanto se prepara para a morte. Cat Janice, uma norte-americana de 31 anos, está a lutar contra um cancro terminal e lançou esta canção enquanto está nos cuidados intensivos para deixar todos os direitos ao filho, Elon, de sete anos.

"A minha derradeira alegria seria se guardassem a minha canção Dance You Outta My Head, que está na minha na minha biografia [nas redes sociais] e a ouvissem, porque todos os lucros vão directamente para o meu filho de sete anos que vou deixar", disse Janice, nas redes sociais, quando lançou a canção: "Estou a deixar todas as receitas para o meu filho, que tem muitas aptidões musicais, na esperança de lhe dar o impulso musical de que precisará mais tarde na vida".

A música foi lançada um dia antes do 31.º aniversário da cantora. Até agora, Dance You Outta My Head já tem mais de 7,5 milhões de reproduções no Spotify e 1,1 milhões de visualizações no YouTube. Mas grande parte do sucesso vem das redes sociais, onde a história de Cat Janice se tornou viral: milhões de utilizadores colocam Dance You Outta My Head em conteúdos só com o intuito de contribuir para o pé-de-meia que a cantora quer deixar ao filho.

Em entrevista ao USA Today, perante o sucesso da música, Cat Janice disse estar "honestamente impressionado com o amor" que tem recebido nas redes sociais: "Não estava mesmo à espera de estar aqui. Acredito mesmo que é um milagre ser capaz de testemunhar isto. Estou muito feliz por estar aqui".

Há dois anos, Catherine Janice Ipsan, natural de Washington, D.C., tinha um filho de cinco anos, era cientista de informação geoespacial, estava a tirar um mestrado em geologia costeira e a investir numa carreira na música — até ter descoberto que o nódulo que havia detectado no pescoço era, afinal, um sarcoma. Desistiu dos estudos, fez uma pausa na carreira musical e limitou os horários de trabalho para viajar regularmente para Nova Iorque, onde faria os tratamentos contra o cancro.

O esforço compensou. Ao fim de 17 ciclos de quimioterapia, Cat Janice estava livre de cancro, retomou todos os seus projectos de vida e ainda acrescentou outro: comprou com o agora marido, Kyle Higginbotham, uma casa em West Palm Beach, na Flórida, para onde ambos tencionavam mudar-se para começar um novo capítulo da vida em família. Mas, meses depois de ter fintado um cancro, surgiu uma nova batalha: o sarcoma tinha reaparecido, agora nos pulmões.

Desta vez, Cat Janice escolheu não adiar quaisquer planos: lançou um novo álbum em 2023, Modern Medicine, e começou a documentar a sua vida nas redes sociais — das provações do combate ao cancro à vida artística, passando pela maternidade. Quatro meses depois de ter ficado noiva, casou-se, a 28 de Dezembro, na mesma capela onde os pais também já tinham contraído matrimónio. O filho, agora com sete anos, usou uma gravata dourada, a combinar com o vestido de noiva da mãe.

Tudo tem acontecido muito rapidamente desde então. Quatro dias antes do casamento, os médicos avisaram Cat Janice que a possibilidade de sobrevivência minguava a cada dia: o cancro estava a avançar rapidamente e já tinha triplicado em tamanho desde que havia sido detectado. Foi então que a artista gizou um plano para continuar a ajudar financeiramente o filho, Loren, após uma morte precoce que parece cada vez mais ​inevitável.

Cat Janice foi buscar inspiração a uma simples e cândida memória que tinha com o filho: ela a conduzir e Elon no banco traseiro do carro, nos primeiros dias de Verão, com uma frase e um ritmo que não lhes saía da cabeça — "Dance until you love me" ou, em português, "Dança até me amares". Nasceu assim Dance You Outta My Head, cujos direitos foram transferidos da mãe para o rapaz de sete anos, de modo a que este possa usufruir do valor depois da morte de Cat Janice.

Cat Janice já recebeu alta hospitalar, após ter sido submetida a radioterapia, e está em casa dos pais a receber cuidados paliativos. Sabe que a canção que dedicou ao filho foi, muito provavelmente, a sua última peça artística. Mas considera que é "uma expressão" de si mesma, considerou em entrevista ao The Washington Post: "Sou apenas eu, sabem?".