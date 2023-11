T-Rex é o português mais ouvido no Spotify, Taylor Swift a campeã internacional

O músico está também no pódio dos álbuns mais ouvidos pelos utilizadores nacionais. Top 20 de artistas com mais escutas em Portugal inclui sete portugueses.

​Chegou um dos momentos mais aguardados do ano para os utilizadores do Spotify, aquele em que a empresa de streaming de áudio revela os artistas, as músicas, os álbuns e os podcasts mais ouvidos dos últimos 12 meses. Pela primeira vez na história deste balanço, a que a plataforma dá o título de Spotify Wrapped, a canção portuguesa mais ouvida pelos utilizadores nacionais é de uma mulher: Como tu (feat. Ivandro), de Bárbara Bandeira.

A voz preferida dos portugueses a nível internacional também é feminina, com Taylor Swift a chegar ao pódio de 2023, depois de ter ocupado o terceiro lugar no ano passado. Seguem-se-lhe os canadianos The Weeknd, campeão de 2022, e Drake, o seu antecessor, em 2021. Joana Marques arrecada o troféu de podcast mais ouvido, com Extremamente Desagradável.

T-Rex lidera por sua vez a lista dos artistas portugueses que os utilizadores nacionais do Spotify mais quiseram ouvir. Seguem-se-lhe Ivandro, Plutónio, Wet Bad Gang e Julinho KSD.

Entre as músicas mais ouvidas pelos portugueses, depois de Como tu, contam-se ainda Tá Ok, de DENNIS, e Nosso quadro, de AgroPlav. O tema Chakras, de Ivandro, arrecada o quarto lugar, e Coração de gelo, do rapper WIU, encerra o top cinco.

No que toca aos álbuns preferidos dos ouvintes nacionais, T-Rex destaca-se novamente na primeira posição com COR D’ÁGUA. O subgénero de rap/hip-hop/trap aparece no segundo lugar da tabela, com o trabalho Dos Prédios Deluxe, do brasileiro Veigh. Starboy, de The Weeknd, ficou em terceiro lugar.

Quanto aos podcasts, e sem grandes surpresas, Bruno Nogueira ocupa o segundo lugar das preferências nacionais, com o seu Isso não se diz, e Ricardo Araújo Pereira arrecadou o terceiro lugar, com Isto é Gozar Com Quem Trabalha.

A nível internacional, ou seja, no que diz respeito às preferências de toda a comunidade de utilizadores da plataforma, Bad Bunny perdeu o pedestal para Taylor Swift, depois de três anos consecutivos no topo das escutas do Spotify, e ocupa agora o segundo lugar da tabela. The Weeknd fica com a terceira posição e Drake com a quarta.

Já no que toca às músicas mais ouvidas, Miley Cyrus dominou o ano, com o tema Flowers. As it was, de Harry Styles, e Kill bill, de SZA, que se estreará em Portugal no Primavera Sound Porto do próximo ano, fecham o pódio.

Além de permitir o acesso às músicas e aos artistas mais ouvidos do ano a nível global, o Spotify dá aos utilizadores uma retrospectiva do que eles próprios mais escutaram ao longo dos últimos meses.

Segundo os resultados apresentados pela empresa, o consumo de música portuguesa continua a crescer em Portugal, com uma subida de 42%. A aplicação contou com 574 milhões de consumidores em 2023.