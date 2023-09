Desconfia: Joana Marques anuncia espectáculo que satiriza mundo do “coaching

Humorista chegou a anunciar fim da popular rubrica Extremamente Desagradável na Rádio Renascença no caminho para a promoção do evento na Altice Arena, que também recebeu as Cristina Talks.

A humorista e radialista Joana Marques, uma das mais populares figuras do entretenimento português, anunciou esta terça-feira um novo espectáculo de comédia que brinca com o universo da auto-ajuda, o culminar de uma espécie de campanha que chegou mesmo a passar pelo que parecia ser o anúncio do fim da rubrica Extremamente Desagradável na Rádio Renascença. A mesma onde atingia elevados graus de viralidade quando comentava as aventuras de portugueses célebres no mundo do coaching e do chamado "desenvolvimento pessoal".

Desconfia — O maior evento de desmotivação do mundo subirá ao palco da Altice Arena a 23 de Março de 2024 prometendo “convidados com histórias nada inspiradoras” em conversa com a “coach de baixa performance Joana Marques”, no que diz ser “o maior evento de desmotivação do mundo”.

A humorista, que diariamente no programa As Três da Manhã da Renascença comenta com efeitos virais uma certa actualidade (a do entretenimento, do "star system" português, das redes sociais e dos influenciadores digitais), faz o espectáculo em parceria com a Renascença e com a promotora Drops of Emotion.

“Se quiseres ser a tua pior versão, junta-te a mim a 23 de Março” para “‘fazer acontecer’”, lê-se na conta de Instagram de Joana Marques, que coloca aspas numa frase com conotações da linguagem que atravessa tendências como o “mindfulness” ou o “life coaching”. Aliás, Joana Marques disse segunda-feira à SIC que estudou “na Universidade do Cliché” — a humorista é parte da equipa do programa Isto É Gozar Com Quem Trabalha, que nas noites de domingo coloca Ricardo Araújo Pereira a comentar a semana no mesmo canal.

Na manhã da mesma segunda-feira, no programa de rádio que partilha com Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, a humorista disse: “Não vou fazer mais o Extremamente Desagradável”. A popular rubrica, constante no top dos podcasts mais ouvidos em Portugal, serviu nos últimos anos para, nomeadamente, Joana Marques apontar o dedo a figuras como a directora de Entretenimento e Ficção da TVI Cristina Ferreira e os seus espectáculos Cristina Talks, precisamente apresentados como “uma experiência transformadora” conseguida “encontrando estratégias para ter mais sucesso e satisfação” e que também incluía “oradores surpresa”. Os episódios em que esmiúça o fenómeno Cristina Talks, ou iniciativas de personalidades ligadas ao mundo do "desenvolvimento pessoal" como Gustavo Santos, estão entre as mais populares do programa.

Sobre se este era mesmo o fim de Extremamente Desagradável, Marques mantinha a persona com que brindou os seus seguidores nas redes sociais nas últimas semanas — "Não quero mais deitar as pessoas abaixo, quero ajudá-las a levantar”, disse — e respondeu às co-apresentadoras: “Não devemos nunca dizer nunca...implica um domínio sobre o universo que nós na verdade não temos”.

O espectáculo na sala lisboeta tem bilhetes já à venda, e com preços que oscilam entre os 27 e os 80 euros — estes últimos são para a plateia VIP mas também incluem uma sessão de coaching. O seu descritivo deslinda que esta consiste numa “sessão de coaching de 1 minuto, que antes custava 625 euros. APROVEITE JÁ! Inclui ainda um kit "Desconfia", com material didáctico e um objecto MUITO ESPECIAL para levar como recordação”.