Spotify sobe preços de contas Premium: individual custa mais 1 euro, familiar 2 euros

Os preços dos planos Premium do Spotify vão aumentar. Alguns subscritores do serviço de streaming de música em Portugal já receberam uma mensagem a comunicar que o preço da subscrição individual vai aumentar um euro por mês, passando de 6,99 euros para 7,99.

Os outros planos Premium com mais de uma conta associada também irão aumentar, comunicou igualmente a empresa aos assinantes na segunda-feira: o Duo Premium (duas contas) aumenta 1,5 euros, de 8,99 euros para 10,49, tal como o Familiar Premium (seis contas) de 11,99 euros para 13,99 euros. O Estudante Premium vai ter um custo de 4,49 euros.

A empresa vai continuar a oferecer um serviço grátis que inclui publicidade.

“A paisagem do mercado continuou a evoluir desde que o serviço foi lançado [em 2008]. Para podermos continuar a inovar, vamos mudar os nossos preços Premium em vários mercados em todo o mundo”, anunciou na segunda-feira em comunicado a empresa sueca, confirmando uma notícia avançada pelo jornal norte-americano Wall Street Journal na sexta-feira. No mesmo comunicado, mais à frente, o Spotify indicava que Portugal estava incluído nos países que vão sofrer esse aumento, num mercado global com 200 milhões de subscritores Premium.

O aumento será efectivo dentro de um mês, esclarece o site da empresa, acrescentando que os subscritores descontentes podem, entretanto, cancelar a assinatura.

Segundo a BBC, este é o primeiro aumento em dez anos do plano Premium Individual, surgindo após aumentos registados noutros serviços de streaming, como a Apple Music ou a Netflix. Os outros três planos Premium do Spotify já tinham registado aumentos em 2021 em alguns mercados, lembra a BBC.

Em Janeiro, a empresa tecnológica despediu 6% dos seus trabalhadores, o que corresponde a 600 postos de trabalho. Três meses depois, em Abril, o CEO, Daniel Ek, anunciava que o Spotify iria subir os preços ainda em 2023. Segundo o Wall Street Journal, a subida de preços responde a uma pressão dos investidores para aumentar a rentabilidade.

Notícia corrigida com valor correcto de aumento para a conta Duo Premium.