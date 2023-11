O Primavera Sound Porto anunciou esta terça-feira o cartaz da sua edição do próximo ano, que acontecerá entre os dias 6 e 8 de Junho no Parque da Cidade. Lana Del Rey, Mitski, PJ Harvey, Pulp, SZA e The National, que alguns dias antes actuarão no Primavera Sound vizinho e principal, em Barcelona, são algumas das principais confirmações.

