O Verão de 2023 foi o mais quente desde que há registos, confirmam os cientistas

Os meses de Junho a Agosto em 2023 foram os mais quentes a nível global desde 1940, com uma temperatura média de 16,77 graus Celsius, 0,66 graus acima do normal, diz o Serviço Copérnico da UE.

O Verão de 2023 foi o mais quente desde que há registos, segundo o programa europeu de monitorização do clima Copérnico. Esta estação do ano só acaba a 23 de Setembro mas as temperaturas médias globais durante os três meses de Verão (Junho, Julho e Agosto) já são as mais elevadas jamais medidas. Estamos apenas a um triste passinho de ultrapassarmos o ano mais quente de sempre, que foi 2016: faltam 0,01 graus Celsius para 2023 bater o recorde. “O colapso climático já começou”, reagiu António Guterres.

Os meses de Junho a Agosto em 2023 foram os mais quentes a nível global, por larga margem, diz um comunicado do Copérnico: a temperatura média global foi de 16,77 graus Celsius, o que é 0,66 graus acima da média calculada com dados desde 1940, constatam os ci o Copérnico e a Organização Meteorológica Mundial, que divulgaram os dados em conjunto.

Na Europa, essa anomalia foi ainda mais notória: a temperatura média para os meses de Verão foi de 19,63 graus este ano, o que é 0,83 acima dos valores dos últimos 83 anos.

19,63 graus Celsius foi a temperatura média do Verão na Europa em 2023, o que é 0,83 acima dos valores dos últimos 83 anos

Este Agosto foi o mais quente a nível global desde que temos registos, e mais quente do que todos os meses excepto Julho de 2023. A temperatura média do ar em Agosto em todo o planeta foi de 16,82 graus, o que foi 0,71 mais elevado do que a média para Agosto entre 1991 e 2020, e 0,31% mais quente do que o anterior mês de Agosto mais quente, o de 2016.

Estima-se que o mês de Agosto de 2023 tenha sido cerca de 1,5 graus mais quente do a média nos tempos do início da Revolução Industrial (1850-1900)

“O colapso climático começou”, reagiu o secretário-geral das Nações Unidas. “Há muito tempo que os cientistas nos avisam sobre as consequências da nossa dependência dos combustíveis fósseis. O nosso clima está a implodir com maior rapidez do que a resposta que conseguimos dar, com fenómenos meteorológicos extremos, que atingem todos os locais do planeta”, afirmou António Guterres.

Foto Imagem aérea dos destruidores incêndios na Grécia durante este Verão GettyImages

Recordes no mar e em terra

Os mares contribuíram para o efeito de aquecimento desde ano, porque desde Abril que se registam anomalias da temperatura da água à superfície. Agosto foi o mês em que a água esteve mais quente (20,98 graus de temperatura média, 0,55 graus acima dos valores médios desde 1940), mas em todos os dias desde 31 de Julho a 31 de Agosto a temperatura média global à superfície dos oceanos foi mais elevada do que em 2016, o ano em que até agora tinha sido mais quente.

A temperatura da água no Atlântico Norte bateu a 5 Agosto o anterior recorde de temperatura de 24,81 graus, registado em Setembro de 2022, e praticamente todos os dias desde então tem-se mantido acima deste nível. Foi atingido um novo recorde, de 25,19 graus, a 31 de Agosto, diz o Copérnico. Desenvolveram-se ondas de calor marinhas no Atlântico Norte a Ocidente da Península Ibérica e no Mediterrâneo.

No Leste do Pacífico equatorial continua a desenvolver-se o fenómeno El Niño, que se caracteriza pelo aquecimento das águas à superfície, o que desencadeia vários outros fenómenos meteorológicos.

A extensão dos gelos na Antárctida continua num nível excepcionalmente baixo para esta época do ano, com um valor mensal 12% abaixo da média – é a anomalia negativa mais significativa desde que se iniciaram observações por satélite, no fim da década de 1970. A superfície gelada na Antárctida está 10% abaixo da média, embora esteja ainda bem acima do mínimo, registado em Agosto de 2012, diz a Organização Meteorológica Mundial.

Foto Um campo de girassóis secos GettyImages

Pode ser o ano mais quente

“Os recordes de temperaturas globais continuam a cair em 2023, com o Agosto mais quente de sempre a seguir-se ao Julho mais quente e ao Junho mais quente. Isto fez com que este seja o Verão mais quente no Hemisfério Norte dos nossos registos, que recuam até 1940”, disse Samantha Burgess, vice-directora do Serviço de Alterações Climáticas do Copérnico (C3S).

“O ano de 2023 está neste momento classificado como segundo mais quente desde que há registos, apenas a 0,01 graus atrás de 2016, e ainda restam quatro meses neste ano”, sublinhou Samantha Burgess.

O ano de 2023 está neste momento classificado como segundo mais quente desde que há registos, apenas a 0,01 graus atrás de 2016, e ainda restam quatro meses neste ano Samantha Burgess

“A probabilidade de vermos outros Verões extremos nos próximos anos é muito alta”, disse, em entrevista ao El País, o director do C3S, Carlo Buontempo. “O estranho seria ver um ano muito frio, isso é que seria algo inesperado”.

Pode 2023 vir a ser o ano mais quente de sempre, disse ainda Buontempo ao jornal espanhol: “Agora estamos a 0,01 graus abaixo de 2016, que foi o ano mais quente jamais registado. Considerando também que o El Niño está a crescer, creio que há uma boa possibilidade de que [2023] venha a ser o ano mais quente de sempre. Não sabemos de certeza, mas é um cenário possível”.