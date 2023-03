Cientistas brasileiros encontraram “assustadoras” rochas de plástico numa ilha remota

A geologia da ilha vulcânica Trindade, que faz parte do arquipélago brasileiro Trindade e Martim Vaz (localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 1200 quilómetros a leste da sede do município de Vitória, no estado do Espírito Santo, no Brasil), fascina os cientistas há anos. Mas a descoberta de rochas feitas de detritos de plástico neste remoto refúgio de tartarugas foi uma surpresa que causou alarme.

O plástico derretido ficou entrelaçado com rochas na ilha, num fenómeno que os investigadores dizem ser uma prova da crescente influência do homem sobre os ciclos geológicos da Terra. "Isto é novo e assustador ao mesmo tempo, porque a poluição atingiu a geologia", disse Fernanda Avelar Santos, geóloga da Universidade Federal do Paraná.

Foto Um dos exemplares das bizarras rochas de plástico encontradas pelos cientistas brasileiros Rodolfo Buhrer/REUTERS

A cientista brasileira e a sua equipa fizeram vários testes químicos para descobrir que tipo de plásticos estão nas rochas que são chamadas "plastiglomerados", porque são feitos de uma mistura de grânulos sedimentares e outros detritos mantidos juntos pelo plástico.

A poluição, o lixo no mar e o plástico despejado incorrectamente nos oceanos está a tornar-se material geológico preservado nos registos geológicos da Terra Fernanda Avelar Santos

"Identificámos [a poluição] que provém principalmente de redes de pesca, que são detritos muito comuns nas praias da ilha de Trindade", disse Fernanda Santos. "As redes são arrastadas pelas correntes marinhas e acumulam-se na praia. Quando a temperatura sobe, este plástico derrete e fica incrustado com o material natural da praia".

Refúgio de tartarugas

A ilha Trindade é um dos pontos de conservação mais importantes do mundo para as tartarugas verdes, ou Chelonia mydas, com milhares a chegar todos os anos para pôr os seus ovos. Os únicos habitantes humanos na Trindade são membros da marinha brasileira, que mantém uma base na ilha e protege as tartarugas que ali nidificam.

"O local onde encontramos estas amostras (de plástico) é uma área permanentemente preservada no Brasil, perto do local onde as tartarugas verdes põem os seus ovos", alerta Fernanda Avelar Santos. A descoberta suscita questões sobre o legado do homem na terra, conclui.

"Falamos tanto do Antropoceno, e é isto", diz a cientista, referindo-se a uma proposta de época geológica definida pelo impacto do homem sobre a geologia e os ecossistemas do planeta.

E lamenta: "A poluição, o lixo no mar e o plástico despejado incorrectamente nos oceanos está a tornar-se material geológico preservado nos registos geológicos da Terra".