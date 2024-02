Intervalo do Super Bowl: Novo álbum de Beyoncé, Usher e amigos em palco e trailers para os filmes do Verão

O Super Bowl é a final do campeonato de futebol norte-americano e, dada a moderada expressão que a modalidade tem fora dos EUA (comparativamente), é ainda assim um espectáculo global — muito porque transformou o seu intervalo num acontecimento cultural. Dentro de campo, há cantores convidados para interpretar o hino nacional (Andra Day, que na verdade interpretou Lift Every Voice and Sing, "o hino nacional negro") e um intervalo para entreter com muitas luzes e êxitos: foi a vez de Usher, que se fez acompanhar a certa altura por Alicia Keys, Lil Jon, Ludacris e H.E.R.. Mas o intervalo também é o lugar para publicidade muito bem paga e entre ela destacou-se uma: o anúncio de um novo álbum de Beyoncé.

Act II será lançado a 29 de Março e já há dois novos temas disponíveis (em exclusivo na plataforma Tidal, detida por Jay-Z e onde têm estado as estreias dos temas do casal). A provocação foi feita via publicidade a uma marca de telecomunicações e tinha piscares de olho a Barbie ou até à presidência dos EUA, mas Act II era mesmo o foco. Sequela do elogiado Renaissance, lançado em 2022, não só o novo disco era esperado como se prevê que seja uma trilogia — embora a própria Beyoncé não tenha confirmado oficialmente esse plano.

Os dois singles já no Tidal são Texas Hold ‘Em e 16 Carriages, referências ao jogo e ao mundo country que, ao que tudo indica, marcará esta obra. Beyoncé nasceu no estado do Texas e uma das letras discerníveis do que já foi revelado é precisamente: "Say Texas, ain’t no hold ’em, lay your cards down down down down".

Entretanto, os muito bem pagos minutos de publicidade também serviram para apresentar os novos filmes (embora se tratem de três sequelas e de uma versão de um musical) de 2024.

São eles Wicked, adaptação do musical com Cynthia Erivo e Ariana Grande; Tornados, uma sequela do disaster movie com Helen Hunt datado de 1996, com Glen Powell e Daisy Edgar-Jones; Kingdom of the Planet of the Apes, que tem lugar centenas de anos depois de Planeta dos Macacos: A Guerra (2017) e que conta com Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand ou William H. Macy entre os actores; e, por fim, o aguardado terceiro filme da série Deadpool.

Aguardado porque não só os filmes Deadpool e a personagem interpretada por Ryan Reynolds têm um sucesso e um lugar especial dentro do já muito batido sector dos filmes de super-heróis (e do seu registo sarcástico e mais violento com que se tentou reinventar após anos de repetição dos mesmos tropos Marvel), mas também porque devolve Hugh Jackman a este universo. E ainda porque no primeiro trailer de Deadpool & Wolverine, declara-se que Deadpool é o "anti-Jesus" da Marvel, revelando-se o título do próprio filme.

Entretanto, no intervalo oficial do Super Bowl (jogo do qual os Kansas City Chiefs saíram vencedores, já agora), Usher foi o convidado. Artista já com uns bons anos de carreira, Usher fez um medley da sua obra. Patinou, mostrou os famosos músculos abdominais, cantou My Boo em dueto com Alicia Keys, If I Ain’t Got You, U Got It Bad, Love In this Club, U Don’t Have to Call e, claro, Yeah!. A actuação, que teve ainda a participação de will.i.am ou Jermaine Dupri, está a ser bastante elogiada pelos críticos de música e televisão.