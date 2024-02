Kansas City Chiefs batem San Francisco 49ers e conquistam 58.º Super Bowl

Os Kansas City Chiefs revalidaram no domingo o título de campeões dos Estados Unidos de futebol americano, ao baterem os San Francisco 49ers por 25-22, após prolongamento, no 58.º Super Bowl, em Las Vegas, Nevada.

No Allegiant Stadium, os Chiefs, que perdiam por 10-3 ao intervalo e chegaram ao fim dos 60 minutos empatados a 19, conquistaram o seu quarto título, em seis presenças, repetindo 1970, 2020 e 2023, para se juntarem no quinto lugar do ranking a Green Bay Packers e New York Giants.

Por seu lado, os San Francisco 49ers, que disputaram pela oitava vez o Super Bowl, mantiveram-se com cinco troféus, o último em 1995, perdendo a possibilidade de igualar os seis títulos dos recordistas Pittsburgh Steelers e New England Patriots.

Foto Taylor Swift parabeniza o namorado Mark J. Rebilas

A muito falada presença de Taylor Swift nas bancadas concretizou-se. A estrela da música namora com Travis Kelce, jogador dos Chiefs, e viajou de jacto privado na noite de sábado após um concerto no Japão. Foi a presença de maior relevo no estádio, recheado de celebridades.

O tradicional espectáculo do intervalo foi assegurado por Usher, num espectáculo de 15 minutos que contou com a presença de convidados especiais. Alicia Keys, Will.I.Am, Ludacris e outros ajudaram a estrela pop a fazer a festa em Las Vegas.