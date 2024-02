A dinastia, o irrelevante e Taylor Swift: aí está a Super Bowl

Kansas City Chiefs e San Francisco 49’ers discutem em Las Vegas o jogo do título no futebol americano, o maior evento desportivo dos EUA. Em tudo.

É um arraial que se repete todos os anos. Sempre gigante e sempre excessivo. A partir das 23h30 de hoje (com transmissão para Portugal na Eleven 1), acontece em Las Vegas o jogo que decide o título de campeão no futebol americano, o Super Bowl LVIII (58, para quem não está habituado aos numerais romanos), entre os Kansas City Chiefs, vencedores em 2023, e os San Francisco 49ers, históricos da National Football League (NFL) que não celebram um título há 30 anos. Os Chiefs a quererem consolidar-se como uma dinastia na NFL, liderados por Patrick Mahomes, os 49ers com um quarterback, Brock Purdy, que entrou na NFL com um “Sr. Irrelevante”. E Taylor Swift, como encaixa nesta história? Não vai cantar ao intervalo e não é garantido que apareça…