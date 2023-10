O Spotify vai ter audiolivros — mas aqui já os encontras de borla

Para quem gosta de uma boa história os audiolivros podem ser uma excelente opção. Nem sempre há tempo para nos sentarmos só a ler, e quando isso acontece ouvir um livro pode ser a alternativa.

Nos últimos anos surgiram várias plataformas de streaming de audiolivros ​e, dado o sucesso de algumas delas, o Spotify está a planear incorporar este formato no seu reportório.

De acordo com o New York Times, a plataforma que começou com streaming de música, evoluindo depois para podcasts, admite que os audiolivros são o próximo passo. Numa fase inicial, a nova faceta do Spotify será introduzida na Grã-Bretanha e na Austrália, para utilizadores Premium. Mais tarde, os planos de expansão passam pelos subscritores dos Estados Unidos.

Os utilizadores do Spotify Premium terão 15 horas para ouvirem um audiolivro à escolha. Para os ávidos consumidores deste formato será cobrada uma taxa extra.

Além das aplicações de audiobooks com subscrições pagas existem alguns sites e bibliotecas abertas, onde os livros em formato áudio são disponibilizados gratuitamente. Para facilitar a procura, elaboramos uma lista de opções para ouvires as histórias que quiseres:

Librivox

A Librivox é uma biblioteca de domínio público, onde voluntários gravam a leitura dos livros e disponibilizam no site. Nesta plataforma é possível encontrar clássicos como Guerra e Paz ou Jane Eyre, juntamente com inúmeros outros livros. Existem mais de dez mil áudios disponíveis, em várias línguas, incluindo português.

Além do website, existe também uma aplicação que permite descarregar os áudios em dispositivos móveis.

Digitalbook

A Digitalbook funciona como uma base de dados para audiolivros. Através do motor de busca podes procurar o livro que queres ouvir e o site apresenta quais as opções disponíveis na Internet (pagas ou disponibilizadas gratuitamente).

Ademais, a Digitalbook tem também outras vantagens. É possível guardar os títulos favoritos e escolher a velocidade da leitura.

Internet Archive

Internet Archive tem um arquivo de milhares de audiobooks gratuitos e, tal como a Digitalbook, tem também a função de portal que permite pesquisar as várias opções na Internet em que audiobook pretendido se encontra disponível.

Apesar da vasta colecção disponível nesta plataforma, português não é uma das línguas disponíveis. Mas existem livros em inglês, francês e espanhol.

Audible

A Audible, pertencente à Amazon, é a maior plataforma de audiobooks no mercado. Tem uma vasta biblioteca com gravações feitas por profissionais e é possível ouvir os livros em vários dispositivos.

A subscrição desta aplicação não é gratuita. Contudo, oferece um mês experimental com acesso ao download gratuito de um título. Além disso, todos os meses a Audible oferece créditos que permitem o acesso a um livro à escolha.