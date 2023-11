Os adoráveis diplomatas chineses — os pandas — deixaram Washington. Fim da amizade com Pequim?

Os três pandas gigantes do Jardim Zoológico de Washington D.C. regressaram esta semana a casa, na China. Desde a Presidência de Richard Nixon (1969-1974) que os Estados Unidos acolhem espécimes deste urso preto e branco e cuidam das suas crias, num gesto de cortesia diplomática por parte de Pequim, que os empresta, e de Washington, que os acolhe. Mas em 2024, a última família de pandas nos EUA, a que ainda está no zoo de Atlanta, também voltará ao seu habitat natural. Com a saída dos mais famosos e adorados diplomatas chineses, marcará a presidência de Joe Biden o fim da amizade com Pequim?

