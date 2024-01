Sony e Honda apresentam carro telecomandado. Mas este não é de brincar

Afeela é fruto de um parceria entre a Sony e a Honda, iniciada em 2022. Para a apresentação do novo protótipo do carro, o presidente da Sony Honda Mobility usou o DualSense da PlayStation.

Concebidos para a condução de carros virtuais (mas não só), os comandos da PlayStation excedem — a pouco e pouco — as suas limitações iniciais. Hoje, já é possível conduzir um carro através do DualSense da PlayStation, mas Izumi Kawanishi, presidente da Sony Honda Mobility, deixa o alerta: o feito serve apenas para demonstração (os compradores não terão acesso a esta funcionalidade, pelo menos num futuro próximo). A apresentação teve lugar na Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, que decorre até sexta-feira.

A entrada de um carro em palco é, por si só, entusiasmante. A isto acrescenta-se a ausência de um condutor, tecnologia que apesar de já presente nas ruas não deixa de espantar. Mas a Sony Honda Mobility vai mais longe. Como quem tira uma carta da manga (leia-se um comando de videojogos do bolso das calças), Izumi Kawanishi apresentou o novo protótipo do Afeela, que deverá chegar ao mercado norte-americano em 2026. A empresa não indicou nem preço nem a autonomia que prevê para o veículo eléctrico.

O Afeela é fruto de um parceria entre a Sony e a Honda, iniciada em 2022. As duas grandes potências japonesas já tinham apresentado um protótipo do carro na CES do ano passado. Mas o empenho da Sony nos carros eléctricos é um pouco mais antigo, tendo começado com Vision-S, veículo apresentado no festival de electrónica de 2020.

O carro também conta com a tecnologia de inteligência artificial (IA) da Microsoft, que, ao potenciar os sensores do veículo, cria mapas tridimensionais e aumenta a segurança da condução — “é a nossa prioridade máxima”, garantiu Kawanishi durante a apresentação. Já Jessica Hawk, vice-presidente de dados, IA e aplicativos digitais da Microsoft, explicou que a tecnologia da empresa americana também servirá para a personalização da experiência dos condutores. “Já há algum tempo que conseguimos falar com os nossos carros através de comandos de voz”, assinala. Mas, hoje, “há um potencial ilimitado para ampliar a criatividade, aumentar a personalização e transformar a experiência do veículo.”

A CES — encontro anual a funcionar desde 1967 — é um dos melhores e maiores palcos do mundo no que toca à demonstração tecnológica. Inovações como o leitor de cassetes, o protótipo da primeira consola da Nintendo ou o formato DVD também foram apresentadas na feira da cidade americana.

Entre os destaques da tecnologia aplicada ao sector automóvel, durante a CES 2024, a empresa alemã Volkswagen revelou planos para acrescentar o ChatGPT aos seus veículos, enquanto a Kia aproveitou a feira para apresentar alguns planos de criação de veículos modulares e personalizáveis. A ideia parte de uma estrutura fixa, à qual podem ser acrescentadas diferentes tipos de carroçaria superiores — o que de dia é um táxi, pode bem anoitecer enquanto carrinha de entregas.

Texto editado por Carla B. Ribeiro