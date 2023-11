Kia EV9, o coreano que desafia os premium

Um SUV eléctrico de mais de cinco metros, que pode ser configurado com seis ou sete lugares, oferecer tracção traseira ou integral e garantir uma autonomia de mais de 500 quilómetros com uma única carga. Mas não é só por estes traços que o EV9, assente na mesma plataforma do EV6, com o qual partilha também a configuração da arquitectura eléctrica de 800V, se distingue.

O novel topo de gama da Kia vem criar algum frenesim em torno da marca sul-coreana ao assumir-se como uma alternativa a modelos de marcas premium, como Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQE SUV, Tesla Model X ou Volvo EX90. E com uma vantagem sobre a maioria: o espaço que um adulto encontra na terceira fila. Já o preço mostra o quanto o emblema acredita estar numa posição de começar a ser referência de valor: o Kia EV9 começa nos 77.500€ e a variante de tracção integral arranca nos 89.900€.

Entre os trunfos está a onda gigante de sucesso que o EV6 começou a surfar: foi Carro do Ano na Europa (o primeiro Kia a consegui-lo) e um sucesso de vendas, impulsionando a posição da marca nos diferentes mercados. Mas o EV9 não está fadado a ser um automóvel para engrossar as vendas, mas antes para afirmar a imagem de valor acrescentado a que a Kia se quer colar.

O EV9 mede 5010mm de comprimento, com uma distância entre eixos de 3100mm, o que lhe permite reclamar um habitáculo desafogado, inclusive quando tem de transportar sete passageiros, tendo reservado espaço satisfatório para bagagem. A mala arruma 333 litros com todos os bancos montados; com cinco lugares, apresenta uma volumetria de 828 litros e com as duas filas traseiras rebatidas, 2318 litros. À frente, um compartimento de 52 litros pode guardar os cabos e ainda outros pequenos objectos.

Foto Kia EV9 2023 dr

Foto Kia EV9 2023 dr

Ao mercado nacional, o SUV chega em duas versões: 1st Edition e GT-Line. A primeira, equipada com um motor de 150 kW (204cv), com binário máximo de 350 Nm, apresenta tracção às rodas traseiras, enquanto a segunda, também mais luxuosa em termos de equipamento, apresenta tracção integral graças à montagem de dois motores eléctricos de 141 kW, um em cada eixo, perfazendo um total de 385cv e 700 Nm.

A 1st Edition chega com uma velocidade máxima de 185 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos; a GT Line atinge os 200 km/h e cumpre a marca de 0 a 100km/h em 5,3 segundos. Prestações que condicionam a autonomia eléctrica, garantida pela mesma bateria com uma capacidade de 99,8 kWh, com tecnologia de quarta geração da Kia, permitindo carregamento ultra-rápido de 800V (15 minutos para recuperar energia para mais de 200 quilómetros): o primeiro reclama uma autonomia de 563 quilómetros e o segundo de 505 quilómetros.

O EV9 vem ainda equipado com carregamento bidireccional, o que significa que não só é possível carregar a bateria, como também utilizar a energia armazenada para alimentar aparelhos electrónicos (vehicle-to-load, V2L) ou mesmo, no futuro, a casa (vehicle-to-home, V2H) ou a rede eléctrica (vehicle-to-grid, V2G).

A rolar, o SUV não denuncia as suas dimensões, muito por conta da integração directa da bateria na plataforma, o que lhe confere um baixo centro de gravidade, o que se sente na forma como abraça o asfalto, inclusive em situações em que as curvas abundam.

Há quatro modos de condução: Eco, que maximiza a eficiência; Sport, que entrega maior potência às rodas; Normal, que, automaticamente, define um equilíbrio entre desempenho e eficiência; e My Drive, personalizável. O GT Line, com tracção integral, está ainda dotado do sistema Terrain Mode Select, que adapta os parâmetros para diferentes situações de aderência (Lama, Areia ou Neve) — mas, no curto contacto que tivemos com o modelo, não houve oportunidade de o testar.

Já para a auto-estrada, onde realizámos a maioria do percurso, a marca promete disponibilizar até 2025 o Highway Driving Pilot, capaz de assumir os comandos, incluindo ultrapassagens (mas, mesmo nessa altura, apenas a Alemanha, que tem regulação compatível, deverá receber a tecnologia).

Há, porém, outros sistemas que prometem uma condução tranquila, como a manutenção de distância e velocidade em relação ao veículo da frente ou o apoio à mudança de faixa. Depois, como acontece com a maioria dos modelos lançados actualmente, é um mar de avisos, que, na nossa opinião, muitas vezes servem mais para desconcentrar do que para ajudar. E, dependendo da situação, o sistema pode até aplicar um golpe de direcção evasivo ou efectuar uma travagem de emergência para evitar uma colisão.

Foto Kia EV9 2023 Kilian Blees

Foto Kia EV9 2023 Kilian Blees

No capítulo de tecnologias verdadeiramente úteis está o sistema de visão do ângulo morto, que recorre a câmaras, ou o Smart Parking Assist 2, que nos deixa estacionar o EV9 connosco fora do veículo (é que, dadas as suas dimensões, não será fácil encontrar um espaço onde o automóvel caiba e ainda nos seja permitido abrir a porta à vontade).

O interior também se destaca pela inclusão de uma série de tecnologias. Tem painel de instrumentação digital de 12,3 polegadas, que, em conjunto com um ecrã para a climatização de 5,3’’ e de outro para o infoentretenimento de 12,3’’, forma o Panoramic Wide Display, capaz de receber comandos tácteis, mas também de voz. O sistema de som de série é um Meridian Premium, com 14 altifalantes.

Os bancos de relaxamento disponíveis de série na fila dianteira, aquecidos e ventilados, podem ser reclinados, contando com um apoio para os pés que pode ser estendido durante o estacionamento ou o carregamento. Além disso, sobressai a política de eliminar de forma progressiva a utilização de couro de origem animal, com a inclusão de materiais ecológicos, com a alternativa ao couro feita de biopoliuretano, que é parcialmente derivado do milho, PET reciclado (tereftalato de polietileno) e TPO (olefina termoplástica); os tapetes são feitos de PET reciclado e de redes de pesca recicladas.