Kia EV6, o coreano que faz corar muitos europeus e não só

A Kia optou por estrear a sua gama de automóveis idealizados como eléctricos em grande: o EV6, com um corpo que brinca entre as linhas de um SUV e de um coupé convencional, é um carro maior do que parece, com quase 4,7 metros e cotas de habitabilidade extremamente generosas, admitindo que qualquer pessoa a bordo se sinta confortável, a ponto de competir com os espaçosos Skoda (ainda que não atinja os 585 litros da mala do Enyaq, consegue, entre o compartimento dianteiro e a mala, oferecer entre 500 e 542 litros).